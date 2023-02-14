Валерий Лимаренко встретится с жителями Ногликского района

Губернатор посетит район с рабочей поездкой в среду, 15 февраля. В 13:30 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – районный центр досуга, расположенный по адресу: улица Пограничная, 10а. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 12:30 до 13:30 часов, в малом зале центра руководители региональных органов исполнительной власти, районной администрации и военный комиссар области Роман Романов проведут приемы.

В программе рабочей поездки губернатора в Ногликский район также посещение объектов ЖКХ, образования и строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.