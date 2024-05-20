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Валерий Лимаренко встретится с жителями Ново-Александровска

Губернатор Валерий Лимаренко посетит планировочный район Южно-Сахалинска Ново-Александровск во вторник, 21 мая. В 16:00 начнется встреча главы региона с жителями. Мероприятие состоится в доме культуры «Радуга»: ул. 2-я Красносельская, д. 14. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 15:00 до 16:00, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

Во время рабочей поездки в планировочный район Валерий Лимаренко посетит ряд значимых социальных объектов, проверит ход жилищного строительства и благоустройства.

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