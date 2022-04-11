Валерий Лимаренко встретится с жителями Поронайского района

Губернатор посетит городской округ в четверг, 14 апреля. В 14:00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – концертный зал «Центральный», улица Октябрьская, 76.

Перед этим, с 13:0 до 14:00, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко – посещение объектов ЖКХ, здравоохранения, культуры и торговли, а также контроль реализации программы жилищного строительства и благоустройства придомовых территорий.

Отметим, эта встреча с жителями станет шестой для губернатора с начала года. Ранее Валерий Лимаренко посетил и проинспектировал проблемные точки Холмского, Корсаковского, Александровск-Сахалинского районов, а также села Дальнее и планировочного района Луговое, который входят в городской округ Южно-Сахалинск.

По вопросам, которые задают жители, губернатор дает поручения профильным министрам и муниципальным властям и устанавливает конкретные сроки исполнения, сообщает пресс-служба регионального правительства.