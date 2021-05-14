Валерий Лимаренко встретится с жителями Поронайского района

Во вторник, 18 мая состоится рабочая поездка губернатора в Поронайский район. В программе – посещение объектов сфер здравоохранения и торговли, площадок, где возводятся жилые дома и социально значимые объекты.

В 13:30 в концертном зале «Центральный» (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76) состоится встреча Валерия Лимаренко с жителями. Приглашаются все желающие.

Перед этим с 12:20 до 13:20 там же руководители органов исполнительной власти области и местной администрации проведут личный приём граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.