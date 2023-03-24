Валерий Лимаренко встретится с жителями Смирныховского района

Губернатор посетит муниципалитет с рабочей поездкой во вторник, 28 марта. В 12:30 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения: Центр досуга, расположенный на улице Маяковского, 9. На мероприятие приглашаются все желающие.

Перед этим, с 11:30 до 12:30, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, военный комиссар Сахалинской области.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Смирныховский район посещение объектов ЖКХ, образования, строительства и торговли, сообщает пресс-служба регионального правительства.