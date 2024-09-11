Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Победив на выборах, Валерий Лимаренко продолжает работу на посту губернатора островного региона. Сегодня в Чехов-центре состоялась торжественная церемония его вступления в должность.

Поздравить Валерия Лимаренко с официальным вступлением в должность пришли сотни гостей – почетные граждане, ветераны, депутаты, общественники, представители власти, бизнеса и СМИ.

На церемонии инаугурации глава области произнес клятву на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области и обратился ко всем сахалинцам и курильчанам со словами благодарности за проявление гражданской позиции и активное участие в будущем островного региона.

– Спасибо всем, кто принял участие в выборах губернатора. Вы проявили активную жизненную позицию. Народ – это источник власти. И я благодарен за то, что получил доверие жителей области во второй раз. Это значит, что курс, которым мы идем, правильный. Все наши дела мы вершим под лозунгом «Забота.Защита.Уважение». Я верю, что Сахалин и Курилы ждёт большое будущее. Давайте это сделаем вместе! – сказал Валерий Лимаренко.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес политических и общественных организаций, которые принимали непосредственное участие в принятии ключевых для региона решений, а также оказывали большую поддержку областному правительству.

В церемонии принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в ДВФО Григорий Куранов. От лица заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева он поздравляю губернатора с масштабной, значимой победой и пожелал и дальше так же работать на благо жителей Сахалина и Курил.

– Вам и вашей команде удалось дважды одержать победу на выборах. В первую очередь, потому что вы совершенно искренне, честно работали над решением наиболее важных для населения проблем – это благоустройство дворов, ремонт подъездов, решение вопросов аварийного жилья, транспортной доступности, газификации и цифровизации медицины. У нас идет специальная военная операция, и мы все вместе делаем все возможное для скорейшего приближения победы. Команда во главе с Валерием Лимаренко делает все возможное и в тылу, решая вопросы семей воинов отечества и участников боевых действий, и для фронта. Я искренне желаю вам и вашей команде здоровья, сил и терпения, – сказал Григорий Куранов.

От себя и от всех православных жителей области высказал признательность и поддержку архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор.

За прошедшие пять лет существенно вырос уровень жизни на островах, Сахалинская область приобрела новый облик и стала центром притяжения на Дальнем Востоке. Как подчеркнул глава региона, развитие будет продолжено во всех сферах. Останавливаться на достигнутом нельзя.

Во главе решений правительства на предстоящий пятилетний период будет заложен принцип заботы о сахалинцах и курильчанах. Вся работа будет проводиться с учетом интересов и потребностей жителей региона, основываясь на наказах, собранных от жителей всех районов области за последние месяцы. Как считает губернатор Валерий Лимаренко, важно и дальше взаимодействовать с островитянами, решать насущные проблемы и вовремя реагировать на запросы людей. Большую поддержку региону здесь оказывает также федеральный центр.