Для «Авроры» и не только. На Сахалине будут производить жидкое топливо

Глава региона представил промежуточные результаты технико-экономического анализа (ТЭА) на совещании регионального правительства и ПАО «Газпром», которое прошло в формате видеоконференции.

Предварительные исследования, в частности, подтвердили возможность удовлетворения потребности Сахалинской области и «Дальневосточной авиакомпании» в жидких видах топлива.

– Вопрос переработки газового конденсата в жидкие виды топлива поднимался и в прошлые годы. С запуском Единой дальневосточной авиакомпании на базе островной «Авроры» выросла потребность в авиационном керосине. Более доступное по цене топливо местного производства даст конкурентные преимущества нашему авиаперевозчику, – отметил Валерий Лимаренко.

Как рассказал министр энергетики области Михаил Гузенко, рассматриваются несколько потенциальных площадок под размещение завода, в том числе Ноглики и Поронайск.

Сейчас промежуточные материалы ТЭА направлены на рассмотрение в «Газпром». После будет подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, на следующем этапе приступят к проектированию. Провести эту работу планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, на Восточном экономическом форуме губернатор Валерий Лимаренко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о строительстве на Сахалине завода по переработке газового конденсата в жидкие виды топлива. Президент поддержал эту инициативу и поручил проработать вопрос о целесообразности строительства предприятия. Уже в конце сентября 2021 года правительство островного региона и ПАО «Газпром» подписали соответствующее соглашение на полях Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина-2021».