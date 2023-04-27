Валидольные матчи. В Южно-Сахалинске проходит заключительный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б»

На остров вернулся большой волейбол. Во вторник, 25 мая, в спортивном волейбольном центре состоялись первые финальные поединки высшей лиги «Б». За медали первенства борются «Северянка-2» (Череповец), «Рязань-РГУ» (Рязань), Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), «Олимп» (Новосибирская область), «Приморочка» (Владивосток), «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Право играть в финале первенства завоевали по три лучшие команды из подгрупп «Центр» и «Сибирь». Первый финальный тур проводился в Рязани. Островная дружина смогла выиграть четыре поединка и в одном испытала горечь поражения. В турнирной таблице на сегодняшний день «Сахалин» занимает второе место. При этом сохраняет отличные шансы подняться на высшую ступеньку пьедестала почета.

Первый матч на родной площадке наши девушки проводили с соседом по турнирной таблице «Италмас-ИжГТУ». Команда из Ижевска на сегодняшний день занимает третье место. В Рязани «Сахалин» добился над «Италмасом» победы со счетом 3:2 (25:13, 23:25, 13:25, 25:12, 15:10).

Дебют встречи был за гостями. Прошло чуть больше пяти минут игрового времени, а «Италмас» вел в счете 6:1. Такое несколько провальное начало вынудило главного тренера «Сахалина» Олега Ляпугина взять тайм-аут. О чем говорил наставник островной команды со своими воспитанницами нам не известно, но после этого минутного разговора наши девушки не только смогли сравнять счет в партии 7:7, но и впервые в матче выйти вперед 11:10. А дальше начались волейбольные качели. «Сахалин» уходит в отрыв 14:11, гости довольно легко сравнивают счет 15:15. И все же концовку первой партии островитянки провели чуть-чуть лучше своих соперниц и добились победы со счетом 25:20.

Во второй партии «Сахалин» уходит в отрыв 6:2, 7:3. Однако дружина из Ижевска смогла в какой-то момент найти ключики к нашей обороне и сократить счет до минимума 9:8. Не желая повторения сценария первой встречи в Рязани, островитянки заиграли так, что не оставили соперницам ни малейшего шанса на успех во второй партии — 25:17 и 2:0.

Заключительная партия матча до определенного момента держала болельщиков в напряжении. Ведя 5:1, наши девушки расслабились и позволили соперницам сравнять счет — 6:6. «Сахалин» выходит вперед — 7:6, гости не сдаются — 7:7. На этом равная борьба дала сбой. Островитянки великолепны были в нападении и отлично гасили атаки соперниц — 13:9, 17:9, 25:18 и 3:0 в матче.

По окончанию встречи спросил у наших девушек, что же произошло с ними в дебюте матча, когда уступали 1:6?

— Сильное волнение в начале первой партии перед своими болельщиками. Успокоились и заиграли в свою игру. А еще отличная поддержка сахалинских поклонников волейбола помогла нам сегодня одержать победу.

В этот же день, главный соперник «Сахалина» в борьбе за золотые медали «Северянка-2» выиграла у аутсайдера финального турнира «Приморочки» со счетом 3:0 (25:15,25:19, 25:19).

Во второй день финала, 26 апреля, «Сахалин» встречался с «Рязанью-РГУ». Команда из Рязани на первой стадии первенства в подгруппе «Центр» заняла первое место и получила право на своей площадке проводить первый этап финала. 9 апреля «Сахалин» провел матч с хозяевами площадки. Несмотря на то, что островная дружина одержала победу со счетом 3:0, счет в партиях говорит о том, что далась эта виктория с большим трудом — 25:19, 25:21, 25:21.

Вот и сегодня поединок получился на редкость валидольным. Дебют первой партии был за хозяевами площадки. Без особого усилия «Сахалин» повел в счете 5:0. И надо отметить, несмотря на то, что порой «Рязань» показывала агрессивную игру в атаке, островитянки продолжали доминировать на площадке и уверенно довели партию до победы — 25:15.

Казалось, и во второй партии повторится сценарий первой, но другого мнения была на этот счет дружина из Рязани. Долгое время счет в поединке был равным 2:2, 4:4, 6:6, 7:7. Гости уходят в отрыв — 7:10. Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин берет первый тайм-аут в матче. После этого перерыва «Сахалин» заиграл более агрессивно, что сказалось на счете 9:10, 11:12, 14:14. И вот тут «Рязань» вновь показывает отличный волейбол в атаке и надежно играет в обороне и повела в счете 14:17. «Сахалин» не сдается и догоняет беглянок 19:19. Концовка партии была настолько драматичной, что описать это невозможно, разве счет покажет, что творилось на площадке — 21:21, 22:22, 23:23 и 25:23 и 2:0 в матче.

Третья партия долгое время держала волейбольную торсиду в напряжении. Островитянки вели 7:3, 9:4, но наши соперницы не только смогли сравнять счет — 13:13, но и выйти вперед — 13:14. Это был последний рывок «Рязани» в этот вечер, которым они пытались не только выиграть партию, но и спасти матч. Не получилось. К чести хозяек площадки, они довели третью партию до победы со счетом 25:17 и 3:0.

Настоящую сенсацию сотворила в этот вечер команда «Италмас-ИжГТУ». Встречаясь с лидером первенства «Северянка-2», девушки из Ижевска праздновали победу со счетом 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:20).

В воскресенье, 30 апреля, сахалинских поклонников ждет, смело можно сказать, очень драматичный поединок за золотые медали — «Сахалин»-«Северянка-2». Победитель встречи поднимется на высшую ступеньку пьедестала почета. Начало встречи в 15.00.

Игорь КАРПУК.

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