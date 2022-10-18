Осенний вальс под шорох листопада

Каждая осень в Южном индивидуальна, имеет свое лицо, свой стиль и свою… мелодию.

В прошлый раз, помнится, в пору листопада, при виде улетающих в Японию на зимовку лебедей, все в голове вертелась светло-печальная мелодия из репертуара Джо Дассена. На сей же раз отчего-то терзает душу медленный вальс. Вальс-бостон, конечно…

Бывают очень «скорострельные» листопады, когда в один миг все деревья в городе золотеют и багровеют, а затем облетают с первым же октябрьским циклоном. Нынче же все происходит размеренно, как по сценарию: вначале лишились листьев тополя, затем стали желтеть и облетать березы, листья рябины день ото дня становятся все менее зелеными и все более багряными, подчеркивая красоту роскошных ягодных кистей. Деревца сакуры листву сбрасывать не торопятся, но их кроны полностью покраснели…

В городе немало мест с особенно впечатляющими видами. Территория у областного краеведческого музея, городской парк культуры и отдыха, другие скверы и парковые зоны. Самое время посетить свою любимую локацию и сделать незабываемые фотографии на память!

Семен РЕЧКИН.