«Вам положена компенсация. В какой банк перевести деньги?». Очередная уловка телефонных мошенников

Не проходит недели, чтобы в СМИ не сообщили очередное «ноу-хау» телефонных мошенников. И самое печальное, что попадаются на их уловки, как правило, пенсионеры. Бывают случаи, и продвинутая молодежь становится жертвой «предприимчивых» людей. Нет предела фантазии у тех, кто привык жить за чужой счет.

На днях на мой сотовый телефон позвонили с номера +7-989-724-61-79. Предположил, что кто-то из родственников звонит из Приморья. Проживают там мои тетушки, одной из которых 90 лет, второй 84 года.

Каково же было мое удивление, когда молодая особа представилась сотрудником пенсионного фонда и обратилась ко мне не только по имени и отчеству, но и назвала фамилию. Затем сообщила, что так как мой трудовой стаж превышает 25 лет, то мне положена накопившаяся компенсация в размере 42 563 рубля. Деньги можно перевести на любую мою дебетовую карту. И довольно быстро начала перечислять банки. Затем последовал вопрос: на какой конкретно банк сделать перевод?

Я ответил, что у вас имеется счет банка, на который вы перечисляете мою пенсию. Девушка заявила, что фонду полагается удержать с этих денег проценты и, чтобы я не потерял хотя бы рубль, лучше сделать перевод причитающейся мне суммы на другую карту банка. Она довольно настойчиво стала убеждать меня назвать карту другого банка. Я упорствовал: переводите деньги на тот счет, на какой переводите пенсию. И после этого пошли короткие гудки.

Спустя час перезвонил в наш пенсионный фонд и поинтересовался, обзванивают ли они пенсионеров. Оказалось, слышали о таких звонках от знакомых, но сами никогда по этому поводу никому не звонили. На вопрос, откуда незнакомцу известны не только мое имя, отчество, фамилия, точный адрес проживания, трудовой стаж, а также все мои паспортные данные, ответа не получил.

Почему решил написать о звонке мошенников? Возможно, кто-то из молодежи расскажет своим родителям о новой схеме развода. Это поможет сохранить не только накопления людей, но и здоровье, а возможно, и жизнь. А пенсионеры, прочитав эту заметку, в подобной ситуации прекратят разговор и не станут легкой добычей мошенников. Обкрадывать стариков просто подло.

«Пробил» номер телефона, с которого мне звонили. Зарегистрирован он в Ростовской области.

Игорь КАРПУК, г. Южно-Сахалинск.

P. S.

Тем временем одна сахалинка все же попала на удочку мошенников и потеряла 12 млн рублей. Ранее она покупала через интернет препараты для лечения вен и суставов. И когда в декабре ей позвонила женщина, якобы московский следователь, и назвала ее по имени и отчеству, покупательница приняла за чистую монету предложение помочь следствию.

Мошенница сообщила, что устанавливает потерпевших, которым положена компенсация в размере 12 млн рублей за покупку поддельных препаратов через интернет. Женщине дали номер адвоката, который должен был решать все вопросы, связанные с получением компенсации. По его рекомендации она сделала несколько переводов за судебные издержки и еще 60 000 рублей за медицинское заключение.

Работники местного банка и почтового отделения пытались отговорить ее от перевода денег, но… Сахалинка даже ездила в соседний район, чтобы отправлять переводы.