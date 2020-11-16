Вам – взлет! Маршрутами каждого дня

Авиакомпания «Аврора» до конца декабря будет совершать ежедневные рейсы в Южно-Курильск, Курильск и Оху по новому расписанию. Решение о дополнительном субсидировании социально значимых маршрутов и увеличении частоты полетов принято по многочисленным просьбам жителей.

До этого воздушные суда летали на Итуруп и Кунашир четыре раза в неделю, а в Оху – три раза.

– Этого недостаточно – услугами авиатранспорта активно пользуются вахтовики, местные жители и туристы, – рассказал областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко. – В этой связи мы приняли решение перейти на более удобный для всех ежедневный режим полетов.

Рейсы выполняются на канадских двухмоторных турбовинтовых ближнемагистральных самолетах Бомбардье Дэш 8. Они обладают низким уровнем шума и высокой скоростью полета.

Узнать подробнее о расписании рейсов и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании «Аврора», а также в агентствах. Справки дает контакт-центр авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.