Вам звонят насчёт «новых выплат» и просят личные данные? Это мошенники!

В администрации Южно-Сахалинска участились факты обращений граждан старшего поколения по вопросу получения несуществующих социальных выплат или продуктовых наборов. Эти случаи свидетельствуют об активации телефонных мошеннических схем.

Неизвестные лица звонят гражданам, представляясь сотрудниками социальных служб. Под предлогом оформления «новых начислений» или «продуктовых наборов» они запрашивают личные персональные данные.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что какие-либо выплаты по телефонному звонку не оформляются. Личные персональные данные по телефону также никогда не запрашиваются. И в здании администрации (по адресу: ул. Ленина, 173) не выдают какие-либо выплаты или продуктовые наборы.

Все виды социальных выплат оформляются исключительно через уполномоченные государственные органы: департамент социальной политики, другие профильные ведомства или многофункциональные центры (МФЦ) при личном обращении гражданина. Также подать заявление можно через портал «Госуслуги». Подчёркиваем, что все выплаты начисляются онлайн и наличные средства в администрации города никогда не выдаются.

Звонки с запросом персональных данных и предложениями выплат являются возможными мошенническими действиями, направленными на обман жителей.

Будьте предельно внимательны! Если звонок подозрительный, прежде всего ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные (номера банковских карт, СНИЛС, паспортные данные, коды из СМС) по телефону незнакомым лицам. Возьмите паузу, сообщите звонящему, что в данный момент вы не можете разговаривать. Затем самостоятельно проверьте информацию, позвонив по одному из телефонов департамента социальной политики: 300-720 или 300-721. Специалисты окажут необходимую консультативную помощь.

Убедительно просим всех жителей Южно-Сахалинска поделиться этой важной информацией со своими близкими, особенно с родителями, бабушками и дедушками! Ваша бдительность поможет защитить их от финансовых потерь.

