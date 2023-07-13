Важно научиться помогать. По понедельникам здесь кормят горячими обедами бездомных

Палатка Красного Креста открылась в Южно-Сахалинске в районе железнодорожного вокзала месяц назад. Она работает с 12.00 до 14.00, но в понедельник принесенную сюда одежду разобрали буквально за 15 минут, а еду съели за полчаса.

– Количество порций рассчитано на 50 – 55 человек, – говорит ответственная за палатку Инна Голицына. – Если приходит меньше людей, то мы можем отдать еду кому-то на ужин. Но уже недели две ничего лишнего не остается. Сегодня пока ехали на место, думали, что никто в такую жару не придет, но в итоге сегодня больше людей, чем обычно.

Обеды готовят повара детского сада «Ладушки». Меню разнообразное. В этот раз был плов и куриный суп с вермишелью.

В трехстах метрах от палатки стоит машина со специалистами, где любой желающий может пройти проверку на ВИЧ-статус.

– Наша палатка рассчитана на бездомных людей, – говорит Инна. – Но приходят и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Мы им никогда не отказываем.

Люди не толпятся возле столов, а спокойно выстраиваются в очередь. Вместе с едой они получают стакан сока и рассаживаются за специально привезенные столики. Пожилая женщина подходит к Инне, чтобы узнать, может ли она взять еду в свою тару.

– Для еды мы приносим экологическую одноразовую посуду, но ее и еду волонтеры закупают на свои деньги, – говорит Инна. – На президентский грант, который мы выиграли в прошлом году, приобрели палатку, мебель, униформу, посуду и еду на первое время.

Кроме горячего обеда каждый желающий может взять одежду, которую приносят те, кому она больше не нужна. Все вещи хорошие и даже, можно сказать, модные.

Рустам пришел сюда впервые. Ему посоветовал это место знакомый со стройки. Мужчина работает строителем жилого комплекса «Эдем». У него есть жена и четырехмесячный ребенок.

– Пришел только ради эксперимента, – рассказывает Рустам. – Со следующей недели отправляюсь на СВО как доброволец. Я служил в армии, собираюсь в мотострелковый полк. Считаю, что пора и мне Родину защищать, хоть жена и против.

В этот раз на раздаче еды работают три волонтера: Сабира Камбарова, Анна Николаенко и третья южносахалинка, которая отказалась называть свое имя и рассказывать о своей добровольческой деятельности. У волонтеров есть чат в WhatsApp, в котором они пишут, могут ли прийти в очередной раз или нет.

Сабира приехала на Сахалин 12 лет назад. Красному Кресту она помогает с начала работы палатки. Приходит каждый понедельник. Сабира работает сиделкой. Для нее привычное дело помогать нуждающимся людям.

Анна Николаенко – преподаватель по праву в политехническом колледже СахГУ. Она и пригласила своих студентов поучаствовать в инициативе от Красного Креста.

Раньше я помогала приютам, в том числе деньгами, – говорит Анна. – В марте с нашим Красным Крестом проводила мероприятия в колледже. И я тоже решила побыть волонтером, подать пример своим ученикам. Ведь сейчас любят говорить, что новое поколение какое-то не такое, плохое. Но ребята такие же, как были и мы в их возрасте. Просто нужно направлять их на верный путь, учить правильным вещам. Я считаю, очень важно научить их помогать другим людям.

Одна из учениц Анны Николаенко – Елена Семина – раньше была волонтером в поселке Смирных. Она участвовала в проведении мастер-классов для детей, делала аквагрим ребятам из детских домов, помогала ветеранам Великой Отечественной войны.

– В палатке Красного Креста я работала уже 7 – 8 раз, – говорит Елена. – Обязанности такие же, как и у более старших волонтеров: раздать еду, сок, проводить к машине для экспресс-тестирования на ВИЧ-статус. Мне нравится быть волонтером, ведь я помогаю нуждающимся людям, делаю их жизнь чуть-чуть лучше.

Для остальных студентов политехнического колледжа работа в палатке Красного Креста стала первым опытом добровольческой деятельности. Для них все ново, но они с удовольствием встраиваются в общий рабочий процесс и помогают людям.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

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