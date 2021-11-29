Важны и корма, и погода. Заботы рыбоводов

Более 400 миллионов икринок горбуши и кеты заложили этой осенью на инкубацию на 18 лососевых рыбоводных заводах Итурупа. В их числе – и новое предприятие «Пионер», возведенное на одноименной реке в районе озера Большое Куйбышевское (Танковое).

– Он рассчитан на инкубирование 26 миллионов икринок. Этот год, можно сказать, пробный, обкатываем производство. Начали с закладки 5 миллионов икринок горбуши и 10 миллионов икринок кеты, – рассказывает заместитель генерального директора ООО «Континент» Александр Пиджаков.

В этом году впервые на Дальнем Востоке на заводах общества испытали метод озерного кормления молоди лосося. Как известно, прежде чем скатиться в море, малек должен достичь определенных параметров по весу и росту. Это зависит от того, как и чем он кормится.

Вдобавок к тем микроорганизмам, что присутствуют в естественной среде, рыбоводы давно применяют различные корма. Но еще очень важны количество и качество воды в местах нагула молоди.

– Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на береговые площади, мы перевезли часть мальков в озеро. Специалисты из Санкт-Петербурга помогли установить там три плавучих садка с кормом для молоди. Она хорошо питалась, развивалась, анализ показал превосходные результаты, – говорит Пиджаков.– В будущем планируем развивать это направление для выращивания большего числа мальков. Если сейчас выпускаем в Куйбышевский залив порядка 90 миллионов штук молоди, то к 2025 году планируем довести этот показатель до 200 миллионов. Это реально! Разумеется, больше выпустим – больше выловим.

На заводе «Пионер» применили современный флотационный тип инкубации. Он используется и на других заводах острова, вытесняя традиционный, так называемый дальневосточный тип. Это более эффективный метод выращивания жизнестойкого малька. К тому же он экономит средства предприятия.

Нынешнее лето было сухим и необычно теплым. Осенью обмелели реки, а некоторые ручьи чуть ли не полностью пересохли. Рыбоводы опасались, зайдет ли в них рыба, возможно ли будет уложиться в сроки закладки икры на инкубацию. Погода меняется непредсказуемо, и невозможно предвидеть, какой будет гидрологическая ситуация: снега выпадает все меньше, реки мелеют… Сейчас все мысли рыбоводов о том, какой будет зима: морозной ли, малоснежной? Эти факторы тоже влияют на развитие мальков.

Галия Кунченко.