Важные вопросы о СНТ. Что делать с долгами участников товарищества и какие права у его председателя?

Лето в самом разгаре, многие сахалинцы проводят его на дачных участках. Однако спокойное копание грядок могут испортить конфликты в СНТ.

Редакция газеты обратилась к юристу Александру Васильеву с вопросами, которые возникают у наших читателей.

Может ли председатель требовать от новых владельцев участка долги, доставшиеся по наследству от старых хозяев?

– Председатель вправе требовать уплату долга только от прошлых владельцев. Однако, если новые хозяева считают, что сумма небольшая, и хотят оплатить сами, то для этого нужно заключить соглашение о переводе долга. Потребуется согласие предыдущего собственника и председателя СНТ. Если кто-то из них против, то соглашение не оформить. Лучше переводить деньги на расчетный счет товарищества. В этом случае можно указать назначение платежа.

Как привлечь председателя к ответственности и обязать выдать заверенную копию протокола? Какие документы председатель должен выдавать при уплате взносов и сборов наличными деньгами?

– Во-первых, нужно проверить ИНН, адрес и расчетный счет в банке у СНТ. Если этого нет, то товарищество работает незаконно. С точки зрения закона СНТ – такое же юридическое лицо, как автоколонна, обеспечивающая дачные автобусы, или компания, поставляющая электричество. Если председатель требует деньги не на расчетный счет и еще не выполняет работы, ради которых деньги сдавались, то на него можно пожаловаться в налоговую инспекцию, прокуратуру и суд.

Если СНТ нет в налоговой базе, то такого юридического лица по закону просто не существует. Значит, не может быть и председателя, сбора взносов и других операций с деньгами.

Проблема в том, что проверками товариществ госорганы не занимаются, пока не дойдет до конфликтов.

Что делать с должниками по счетам в СНТ?

– Существует два решения этой проблемы. Первый – исключить неплательщика из числа участников товарищества. После этого садовод будет лишен определенных привилегий. Например, не сможет голосовать по некоторым вопросам на общем собрании и полноценно участвовать в жизни товарищества.

Исключить садовода председателю позволяет часть 1 статьи 13 Федерального закона № 217-ФЗ. Но сначала потребуется провести общее собрание, которое и примет решение о прекращении членства.

Есть еще один вариант досудебного урегулирования спора – это претензионный порядок. Такой способ может быть применен к садоводам, которые допустили задолженность по оплате впервые. Председателю потребуется составить претензионное письмо и отправить его владельцу участка. Возможно, неплательщик одумается и оплатит задолженность в установленный срок.

Претензионный порядок не является обязательным. Однако отправка письма должнику в дальнейшем может быть важной для суда: председатель сможет показать, что он пытался решить проблему мирным путем.

Имеет ли председатель право продавать участки?

– СНТ является некоммерческой организацией, объединяющей собственников земельных участков в его границах. Однако наличие или отсутствие членства в СНТ никак не влияет на права собственности на землю. Содержание и оформление этих прав определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года.

Земельный участок в СНТ и все права на его продажу принадлежат его собственнику. СНТ в целом или председатель садоводства не может по своему собственному усмотрению распоряжаться участками.

Исключение составляют случаи, когда земля принадлежит непосредственно СНТ на основании сделки или акта органа государственной власти, оформленного в соответствии с законом. В этих случаях правом на распоряжение землей обладает тот орган управления СНТ, которому оно предоставлено по уставу организации. Как правило, это председатель садоводства. В некоторых уставах предусмотрено участие в подобных сделках со стороны правления СНТ.

Александра МАНАКИНА.