Важные вопросы. В региональном правительстве обсудили достижения первого полугодия и новые задачи

Вчера в региональном правительстве прошло совещание об итогах деятельности областных властей по ключевым направлениям. Впервые мероприятие прошло в онлайн-формате. Посмотреть и послушать выступления руководителей ведомств имели возможность все жители области.

Основные цифры и факты, которые были озвучены в ходе совещания.

За полугодие за счет открытия новых производств в регионе на 700 человек увеличилось число занятых в экономике. 348 человек оформились как самозанятые, до конца года стоит задача оформить 1000 человек, сообщил заместитель председателя правительства Антон Зайцев.

Одним из важных вопросов региональное правительство считает доступность цен на продукты питания. Для этого развиваем сеть эконом-формата. В настоящее время товарооборот в ней достиг 25 проц. от общего объема продаж продуктов питания. Мы проводим ярмарки, расширяем фирменную сеть производителей, организуем мобильную торговлю. Жители приобретают продукты без дополнительных посредников, доложила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Во всех муниципальных образованиях работают социальные магазины – всего порядка 130 торговых точек, в том числе 33 – в сельской местности. Они реализуют 40 наименований базовых продуктов питания с торговой наценкой не более 15 проц. Разница в стоимости набора продуктов от 10 до 20 проц. в сравнении с другими магазинами.

На островах возросло количество объектов фирменной торговли местных товаропроизводителей – на данный момент действует 456 точек. В июне 93 проц. опрошенных жителей области положительно высказались о работе этих торговых точек.

Продолжается работа по созданию агропромышленного парка, идет проектирование. 10 ноября 2021 года планируется получить положительное заключение Госэкспертизы, а в декабре этого года разрешение на строительство.

Один из самых перспективных для развития молочного животноводства Долинский район.

Объемы продаж свежевыловленной рыбы на территории области за первое полугодие составили почти 92 тонны. Объем добычи водных биоресурсов к 1 июля составил 331,9 тысячи тонн. Сформированы четыре рыбоводных участка для разведения аквакультуры.

На территории области предприятиями РХК (ЗАО «Курильский рыбак», АО «СК БСФ», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Азимут», группа компаний «Тунайча») реализуется 15 инвестиционных проектов по строительству перерабатывающих мощностей (сурими, мука, жир), рыбоводных заводов и рыбопромыслового флота. На них инвестировано в основной капитал более 1,73 млрд рублей, что составляет 46,75 проц. от планируемого объема 2021 года, сообщил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

376 ранее не использованных земельных участков неразграниченной государственной собственности вовлечены в оборот, доложила региональный министр имущественных и земельных отношений Светлана Налбатова.

На 7,5 проц. увеличились доходы от использования государственного имущества относительно 2020 года.

Пять земельных участков переданы резидентам ТОР и СПВ с целью реализации проектов.

Министерство осуществляет сопровождение 35 инвестиционных проектов.

В 2021 году увеличено количество авиарейсов по маршруту Москва – Южно-Сахалинск (до 16 рейсов в неделю), частично заменены самолеты на более вместительные воздушные суда (добавили 1400 посадочных мест). В рамках федеральной программы субсидирования региональных рейсов в ДФО планируется начать перевозки еще по 6 направлениям по субсидируемым тарифам из Охи, Ноглик, Шахтерска в Хабаровск, из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань.

Расширяются плановые медицинские обследования. Цель – обследовать 264 тысячи сахалинцев и курильчан. 110 тысяч человек уже прошли углубленное исследование организма. В среднем в сутки проходят обследование 315 человек. С 1 августа – до 480 человек в сутки, сказал региональный министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Поданы частные инициативы по восьми проектам общим объемом финансирования более 50 млрд рублей. До конца года планируем 18 проектов общим финансированием 85 – 90 млрд рублей.

Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления составляет 47 проц.

Через цифровые решения жители области могут принять участие в опросах по проблемам конкретного двора или парка, проголосовать и дать свои предложения.

К 2024 году дороги сахалинской области должны быть охвачены мобильной связью на 95 проц., сообщил Александр Снегирев.

На текущий момент показатель атмосферного воздуха на 32 проц. лучше, чем в прошлом году. Развернута автоматическая система качества мониторинга воздуха, сказал заместитель председателя правительства Вячеслав Аленьков. На улучшение качества воздуха в том числе влияет перевод транспорта на газомоторное топливо. Планируется запуск пассажирского локомотива на водородном топливе До конца июля будут очищены от мусора 15 гектаров туристических маршрутов.

На 7 предприятиях несырьевого сектора экономики удалось повысить производительность труда. В декабре открыли «фабрику процессов», где обучаются специалисты бережливым технологиям. Это определенный тимбилдинг, который объединяет людей и позволяем им расти в профессиональном плане. Фабрику процессов» в этом году прошли 354 специалиста разного профиля.

Ирина Новикова.