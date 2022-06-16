Валерий Иванович Белоносов

Родился 16 июня 1942 года Иркутске. В 1963-м окончил Иркутский политехнический институт по специальности «маркшейдерское дело». В этом же году Валерий Иванович начал трудовую деятельность участковым маркшейдером на шахте «Долинская».

С 1964 по 1965 годы служил в Советской армии.

С 1967 г. – главный маркшейдер шахты «Шебунино».

С 1972 года секретарь Сахалинского территориального комитета профсоюза рабочих угольной промышленности.

С 1979 по 1982 годы – председатель Сахалинского территориального комитета профсоюза рабочих.

С 1984 по 1988 годы работал начальником Сахалинского главного территориального управления Госснаба СССР.

Избирался депутатом Шебунинского поселкового Совета депутатов трудящихся Невельского района Сахалинской области, депутатом Невельского городского Совета депутатов трудящихся Сахалинской области, депутатом Сахалинского областного Совета народных депутатов.

С 1991 по 1995 годы возглавлял подразделение Сахоблисполкома, а затем администрации Сахалинской области, курирующее транспортную инфраструктуру региона.

26 июня 1995 г. назначен заместителем главы администрации (вице-губернатором) Сахалинской области, проработал на этом посту по 1996 год, курируя социальную сферу.

С 1997 по 2005 годы руководил отделом по вопросам государственной службы, кадров и наград администрации Сахалинской области.

В 2005 году назначен советником губернатора Сахалинской области по вопросам благоустройства.

Занимается общественной деятельностью в должности вице-президента Сахалинского фонда культуры.

Член Союза журналистов.

Награжден медалями и знаками отличия: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «Шахтерская слава» III, II степени, «За безупречную службу», «За содействие МВД России», «За спасение погибавших». Отмечен званием «Ветеран труда».

С 2009 года – почетный гражданин Сахалинской области.

Автор книги «Пирамиды власти, или там, на шахте угольной…» (2004).