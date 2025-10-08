Вблизи села Новосёлово Томаринского района из-за обрушения откоса запретили проезд большегрузного транспорта

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на 125-м километре автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в районе села Новоселово запрещено движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа. Вдоль проблемного участка установлены ограждения и знаки.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений.

По словам главы министерства Максима Жоголева, для восстановления безопасного проезда планируется начать подготовку проекта реконструкции. Контракт до 10 ноября должно заключить управление «Сахалинавтодор». Планируется повысить безопасность не только на проезжей части, но и на железнодорожном переезде, который находится вблизи. Документация должна быть готова к январю следующего года, а работы начнутся в апреле и продлятся до сентября. Затраты составят ориентировочно 280 млн рублей, финансирование намерены изыскать из средств резервного фонда области.

Чуть ранее на этом участке ограничили скорость движения для транспорта – опять-таки из-за начавшегося сползания склона. Да и в целом автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, проходящей по западному побережью, не везёт. В конце августа закрывали либо частично ограничивали проезд на участках между Невельском и Шебунино – из-за ливней обрушивалось полотно проезжей части. В прошлом и нынешнем годах похожая участь настигала отрезки проезжей части в Углегорском районе.

Владимир ПАВЛОВ.