Вчера пустырь – завтра оазис. Каждый голос имеет значение

Поронайск представляет на голосование три проекта. Как рассказала Маргарита Ушмодина, ведущий специалист-эксперт отдела ЖКХ администрации Поронайского городского округа и, «по совместительству», автор эскизов, это будущие скверы. При выборе объектов учтены многочисленные предложения жителей благоустроить пустыри, превратить их в места для отдыха.

И побольше зелени!

Один из предлагаемых проектов «привязан» к улице Победы в микрорайоне Бумажников, где практически нет «центров притяжения». А здесь удобно – все рядом. Обширная территория пустует много лет, это неправильно, она должна послужить на благо города и горожан.

Планируется, что сквер по улице Победы расположится примерно между жилыми домами 82 и 80. Рядом – продовольственный магазин, отделение почтовой связи, детский сад «Сказка»…

Предусмотрено создание нескольких мест для парковки автотранспорта, они будут располагаться ближе к домам.

Новому скверу отводится площадь примерно в 600 квадратных метров. Часть этого пространства предстоит заасфальтировать, а на другой части уложат тротуарную плитку. Здесь оформят пешеходные дорожки, установят удобные лавочки, беседку, защищающую от ветра и осадков.

И, конечно, разобьют клумбы, посадят кустарники.

В городе успешно решают некогда актуальную проблему уличного освещения. Новый сквер еще добавит света – в нем установят декоративные антивандальные светильники.

К слову

У поронайцев есть успешный опыт участия в подобном голосовании и реализации проектов по благоустройству. Благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» новые места отдыха появились в селах Забайкалец и Леонидово. Представители от каждого села предложили обустроить в своих населенных пунктах скверы с уличными беседками, клумбами и наружным освещением. Специалисты разработали дизайн-проекты и организовали общественные обсуждения. В дальнейшем интернет-голосование выявило проекты-победители. Сегодня оба сквера действуют, радуют селян и приезжих гостей. Площадь сквера в Забайкальце 1 125 квадратных метров, а в Леонидово – 2 800 «квадратов». Красиво, комфортно, практично!