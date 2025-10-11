Вчера в Южно-Сахалинске в центре водных видов спорта «Волна» имени Владимира Сальникова завершился чемпионат и первенство ДФО по плаванию

На протяжении четырех дней на водных дорожках кипели спортивные баталии сильнейших пловцов из Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия) и Бурятии. На старт вышло около 300 спортсменов, которые разыгрывали награды в вольном стиле, на спине, брассе, баттерфляи, комплексном плавании, эстафетах вольным, комплексном плавании и смешанной. Дистанции были от 50 до 1500 метров. Соревнования проводились на короткой воде.

На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовал четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза, на счету которого более двадцати мировых рекордов, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Сальников.

В чемпионате принял участие чемпион мира 2025 года в Сингапуре Иван Кожакин, который не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на победу на дистанции 50 м брассом.

Медаль высшей пробы на 100 м вольным стилем в первый день чемпионата для сахалинской команды завоевал Владислав Яснев. На третью ступеньку пьедестала почета в этом виде программы поднялся еще один островной спортсмен — Виктор Бурлаков.

Поддержал чемпионский почин своего товарищи по команде Александр Ширяев. В комплексном плавании на 200 м ему не было равных. Александр и Владислав в общей сложности выиграли на чемпионате ДФО одиннадцать золотых медалей.

На счету Александра Ширяева их шесть. Владислав Яснев пополнил свою спортивную коллекцию пятью наградами высшей пробы. Кроме того, в первенстве ДФО (участники 16 — 18лет), Александр стал лучшим на двух дистанциях.

Завершая первый день чемпионата, команда в составе Владислав Яснев, Виктор Бурлаков, Ульяна Быкова, Анастасия Островая замкнули тройку сильнейших в эстафете вольным стилем 4х50 м.

Во второй день соревнований Александр Ширяев первым финишировал на дистанции 100 м баттерфляем.

Грандиозный успех праздновала сахалинская команда на дистанции 50 м на спине. Весь подиум заняли островные пловцы. Владислав Яснев поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета, рядом с ним стояли Александр Ширяев и Андрей Бухарин.

Предпоследний день чемпионата стал самым медальным для наших пловцов. Открыл счет наград в этот день Владислав Яснев, заняв второе место на дистанции 200 м вольным стилем. Затем в финале на спине 100 м метров отличились Александр Ширяев – золото и Андрей Бухарин — бронза. В баттерфляе на 50 м Виктор Бурлаков занял третье место. Не было равных нашим парням в эстафете 4х50 м вольным стилем. Владислав Яснев, Виктор Бурлаков, Александр Ширяев, Кирилл Вотинов не только были первыми, но и установили новый рекорд ДФО, преодолев дистанцию за 1 минуту 30,35 секунды.

Отличились в этот день и наши женщины. В такой же эстафете команда в составе Маргарита Павлюченко, Ирина Ким, Анастасия Островая, Ульяна Быкова стали бронзовыми призерами.

В финальный день чемпионата на дистанции вольным стилем 200 м Александр Ширяев вновь не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на победу. Серебро у Андрея Бухарина.

Владислав Яснев выиграл дистанцию 50 м вольным стилем, у его товарища по команде Виктора Бурлакова — бронза.

Завершили сахалинские пловцы чемпионат ДФО на высокой ноте, выиграв комбинированную эстафету 4х50 м. В чемпионском заплыве участвовали Александр Ширяев, Арсений Швец, Виктор Бурлаков, Владислав Яснев.

В первенстве ДФО среди юниоров 16 — 18 лет наши результаты немного скромнее. Александр Ширяев выиграл стометровку вольным стилем. Ирина Ким доплыла до серебра на дистанции 800 м вольным стилем.

На спине на дистанции 50 м вновь отличился Александр Ширяев — золото. Серебро у Андрея Бухарина. В смешанной эстафете 4х50 м, комбинированное плавание, команда в составе Андрей Быков, Арсений Швец, Ульяна Быкова, Анастасия Островая замкнули тройку призеров. Еще одну бронзу завевала Ульяна Быкова в брассе на 100м.

На дистанции 200 м на спине среди юношей лучшим был Андрей Бухарин. Среди девушек в таком же виде программы соревнований Ирина Ким заняла третье место. В эстафете 4х50 м, комбинированное плавание, дружина Андрей Бухарин, Арсений Швец, Кирилл Вотинов, Савелий Сакун завоевали бронзу.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.