ВЭБ.РФ и Росводоканал примут участие в экологическом проекте на Сахалине

Губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун и финансовый директор «Росводоканала» Андрей Коваленко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение экологической обстановки в Анивском районе.

Побережье Анивского залива – любимое место отдыха жителей южной части Сахалина. На здешних пляжах загорают, купаются, ловят рыбу тысячи людей.

— Цель нашего сотрудничества с ВЭБ.РФ и Росводоканалом – уменьшить воздействие, которое человеческая деятельность оказывает на Анивский залив. Поэтому мы вместе с партнерами по соглашению будем изучать экологическую обстановку на юге острова, прорабатывать различные мероприятия, которые позволят нам сохранить в чистоте любимое место отдыха сахалинцев. У нас есть положительный опыт сотрудничества с этими организациями. Поэтому считаю, что мы добьемся результата, который необходим жителям области, — сказал Валерий Лимаренко.

При поддержке ВЭБ.РФ уже идет модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске. Кредитные средства государственной корпорации направлены на создание и реконструкцию объектов, включая строительство нового водозабора и инфраструктуру «с нуля» для новых жилых кварталов города.

— Мы в партнерстве с Росводоканалом, понимая свою социальную ответственность, не ограничиваемся реализацией проектов только в административных центрах нашей страны, а видим необходимость участия в проектах в малых городах, где также требуется модернизация текущей и строительство новой коммунальной инфраструктуры. Данный проект является вторым для нас на территории Сахалинской области. Общий объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей. ВЭБ.РФ, ответственный за привлечение финансирования, в настоящее время прорабатывает возможность использования инструментов льготного кредитования. Мы рассчитываем, что проект найдет поддержку президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, возглавляемого Юрием Трутневым. Это позволит привлечь заемные средства в этот проект по ставке ниже рыночной, что в конечном итоге обеспечит социально-ориентированный подход тарифа для потребителей, отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

— На условиях концессии мы уже ведем строительство водозабора «Южный», который станет крупнейшим объектом водоснабжения в регионе. Новый проект призван существенно улучшить экологическую ситуацию в районе залива Анива. Модернизация системы очистки сократит сброс сточных вод и создаст дополнительные мощности для подключения новых абонентов – промышленных предприятий, социальных объектов и жилых домов. Кроме того, инициатива будет способствовать появлению новых рабочих мест, – прокомментировал финансовый директор «Росводоканала» Андрей Коваленко.

В декабре 2020 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ГК «Росводоканал» учредили совместное предприятие для создания национального оператора ЖКХ, ключевая задача которого — системная модернизация структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны. В настоящее время в ВЭБ.РФ в работе находятся проекты в сфере ЖКХ в 10 городах на общую сумму 124 млрд рублей в ценах текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.