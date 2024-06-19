Дорогие сахалинцы и курильчане!

День памяти и скорби остаётся незаживающей раной в душе нашего народа. Вновь и вновь мы встречаем рассвет 22 июня с мыслями об отцах и дедах, павших в боях Великой Отечественной, вспоминаем погибших в концлагерях, в оккупации. Благодарим тех, кто победил в смертельной схватке с фашизмом, обеспечил фронт оружием, боеприпасами и продовольствием, восстановил страну в мирное время.

22 июня в Сахалинской области, как и по всей стране, загорятся свечи у мемориалов и воинских захоронений. Эти огоньки, прикрытые ладонями от ветра, – знак памяти о событиях далёких и навсегда близких лет, о жертвах и героях войны за свободу и независимость Родины. Символ общей боли. И способности нашего народа выстоять в пору самых страшных испытаний.

Вечная память погибшим!

Вечная слава защитникам Отечества!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.