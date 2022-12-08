Вечно живые. 9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества

И это еще один повод напомнить землякам, и особенно подрастающему поколению, что сахалинцы чтят героев Отечества, чьи судьбы, мужество и героизм тесно связаны с нашей областью.

Есть среди них Герои Советского Союза – участник советско-финской войны Григорий Петров; фронтовики Великой Отечественной Николай Грищенко, Михаил Волков, Мансур Хасаншин; участники освобождения Сахалина и Курильских островов Антон Буюклы и Николай Вилков, повторившие подвиг Александра Матросова; участник боевых действий в Афганистане Фарит Шагалеев и другие.

В героическую летопись новой истории России Сахалин вписал имена нового поколения героев. В их судьбах много общего: выросли на Сахалине, окончили островные школы, мечтали и воплотили свои мечты в жизнь. Пошли по стопам своих отцов, стали военными и как истинные сыны русских офицеров выбрали самый ответственный участок – спецназ. Высокое звание Героя Российской Федерации они получили не за «кабинетные подвиги», а за боевые действия своих групп на Северном Кавказе, за участие в контртеррористических операциях.

Один из них – Алексей Фомин. В 1994-м он окончил школу в селе Соловьевка Корсаковского района. После срочной службы поступил в военное училище. В составе спецназа находился в командировках в Чечне, где проявлял отвагу при выполнении боевых заданий. Высокую награду за мужество и героизм Алексею Фомину вручил в Кремле Владимир Путин. Офицер спецназа внутренних войск, Герой России при первой возможности посещает Сахалин, где ежегодно проводит именной турнир по рукопашным боям.

Выпускник южно-сахалинской средней школы № 3 Сергей Ромашин под руководством тренера Владимира Забелина увлеченно занимался каратэ. Как будущего коллегу наставник готовил Сергея к поступлению в высшее учебное заведение. По окончании вуза были служба в спецназе «Вымпел», командировки в Чечню – четвертая оказалась последней…

Указом Президента России от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленный при выполнении специального задания в боевых условиях, майор Сергей Ромашин удостоен звания Героя России (посмертно). А школе, в которой он учился, присвоено его имя.

В этом году в честь 55-летия со дня рождения выпускника, совершившего подвиг, здесь прошло торжественное мероприятие. Выступали ученики, почетные гости. Многие из них знали Сергея, работали с ним, общались, учили. К портрету и бюсту Сергея Ромашина возложили цветы. Образ героя здесь не забыт и, быть может, помогает детям определиться с выбором жизненного пути и главных нравственных ценностей.

Сегодня снова наши защитники Отечества на передовой в Донбассе, на полях сражений защищают интересы России, будущее русского народа, его свободу и независимость. Мы хотим мира, мы ждем всех домой с победой.

Сергей Часников, ветеран ФСБ.

с. Буюклы, Смирныховский район.