Вечные дети. Ирина Сазонова из Южно-Сахалинска девять лет создает реборнов

Лет 9 назад Ирина Сазонова увидела на просторах интернета фотографию куклы и подумала, что это ребенок. Она забросила жгутовое плетение и сосредоточилась на изучении создания реборнов.

На закупку всех необходимых материалов ушло около 50 тысяч рублей, еще несколько тысяч на обучение у мастеров.

Сейчас она уже сама дает уроки по этому искусству.

Процесс создания куклы длительный и кропотливый. На куклу с длинными волосами нужно три недели работы. Виниловую заготовку тела надо вначале отбелить. Молды из Китая чаще всего оранжевого цвета, так что на покрытие требуется около 20 слоев краски. При этом каждый слой нужно запечь при температуре 120 градусов. Оригинальные молды из Европы не требуют изменения цвета, поэтому стоят они дороже.

Когда с покраской покончено, Ирина переходит к прошивке и укладке волос. Прическу укладывает плойкой.

– «Оживить» куклу помогает мастерство росписи и, конечно же, глаза Лауша, – рассказала Ирина. – Они выполнены из стекла. Но мало знать технику росписи и прочее. Своим ученикам я всегда говорила, что надо создать и удерживать в голове образ куклы, который они хотят получить в итоге.

Реборнов любят дети. Например, ее племянница, которой три года, обожает только кукол своей тети. Больше никакие ей не нужны. Однако для слишком маленьких детей такие дорогие игрушки не подойдут, ведь ребята могут легко их повредить… Взрослые покупательницы более ответственно подходят к покупке. Они холят и лелеют кукол, присылают Ирине фотографии и видео с подтверждением, что они заботятся о ее творении.

– Жалею, что не повесила на стенку карту, чтобы отмечать, куда я отправляла кукол, – говорит Ирина. – У меня уже около 120 заказов. Больше всего из Москвы и Питера, отправляла в Казахстан, Корею и Польшу.

Мода на создание реалистичных кукол детей зародилась в США в 90-х годах. Поэтому и называются они reborn (перерождение с английского языка).

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.