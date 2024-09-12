Ведущий романист Италии и ученый из Китая станут спикерами Международной юридической конференции на Сахалине

Ведущие мировые ученые примут участие в дискуссиях Международной научной конференции «Проблемы методологии в юридической науке: от римского права к современным правовым концепциям-III», которая в эти дни проходит в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского госуниверситета и правительства региона. Среди спикеров – романисты из Китая, Италии, Болгарии и Казахстана.

​Участники обсуждают роль римского права в развитии современной юридической науки. Организаторы конференции отмечают, что римское право стало базой для большинства законов в мире.

– На римском праве основан Гражданский кодекс Российской Федерации, знаменитый «Кодекс Наполеона», действующий во Франции, основополагающий закон Германии – «Германское гражданское уложение» и законы, действующие и сейчас во многих европейских странах. Даже международное право Гуго Гроция, заложенное в XVII веке, базируется на римском праве. Это азбука, основа современного права, без которой нельзя стать хорошим юристом, – рассказал председатель Центра изучения римского права, председатель Международного центра романистики «Копанелло», участник дискуссий Леонид Кофанов.

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Сегодня к римскому праву проявляют интерес и страны Азиатско-тихоокеанского региона, с которыми Россия готова строить взаимоотношения, создавая единое правовое пространство.

​- В Концепции по внешней политике Россия впервые за всю историю названа евро-тихоокеанской державой. Страны Евразии начинают осознавать необходимость построения общего экономического пространства. В этом вопросе для них открываются сразу несколько альтернатив не только экономической, но и военно-политической интеграции. Сахалинская область – это форпост тихоокеанской части России. Мы готовы стать площадкой для экспертных дискуссий, на которых будут заложены современные юридические тренды, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

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Сегодня глобальное мироустройство движется к модели многополярности. Человечество вынуждено обращаться к накопленному опыту и традициям юридической науки перед лицом новых вызовов. Поэтому интерес к изучению права непрерывно возрастает, объединяя ведущих учёных и практиков. Участники конференции работают в нескольких часовых поясах, организуя гибридные дискуссии в очном и онлайн-формате с коллегами со всей страны и зарубежья.

На конференции представлены основные центры правовой мысли в России. Среди спикеров российские ученые с мировым именем Дмитрий Дождев и Леонид Кофанов. Завтра выступит один из ведущих итальянских романистов Сакки Освальдо, а также представитель Школы права из Китая Сюй Годун.

– Очень важно, что к дискуссии присоединились практикующие юристы, – подчеркнула модератор конференции, доцент кафедры международного права Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук Мария Акимова.

По итогам международной конференции будет издана монография или сборник научных статей.

​Организаторами конференции на Сахалине выступают Сахалинский государственный университет, Саратовская юридическая академия, Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Центр изучения римского права.