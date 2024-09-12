Ведущий романист Италии и ученый из Китая станут спикерами Международной юридической конференции на Сахалине

Ведущие мировые ученые примут участие в дискуссиях Международной научной конференции «Проблемы методологии в юридической науке: от римского права к современным правовым концепциям-III», которая в эти дни проходит в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского госуниверситета и правительства региона. Среди спикеров – романисты из Китая, Италии, Болгарии и Казахстана.
Участники обсуждают роль римского права в развитии современной юридической науки. Организаторы конференции отмечают, что римское право стало базой для большинства законов в мире.
– На римском праве основан Гражданский кодекс Российской Федерации, знаменитый «Кодекс Наполеона», действующий во Франции, основополагающий закон Германии – «Германское гражданское уложение» и законы, действующие и сейчас во многих европейских странах. Даже международное право Гуго Гроция, заложенное в XVII веке, базируется на римском праве. Это азбука, основа современного права, без которой нельзя стать хорошим юристом, – рассказал председатель Центра изучения римского права, председатель Международного центра романистики «Копанелло», участник дискуссий Леонид Кофанов.
Сегодня к римскому праву проявляют интерес и страны Азиатско-тихоокеанского региона, с которыми Россия готова строить взаимоотношения, создавая единое правовое пространство.
- В Концепции по внешней политике Россия впервые за всю историю названа евро-тихоокеанской державой. Страны Евразии начинают осознавать необходимость построения общего экономического пространства. В этом вопросе для них открываются сразу несколько альтернатив не только экономической, но и военно-политической интеграции. Сахалинская область – это форпост тихоокеанской части России. Мы готовы стать площадкой для экспертных дискуссий, на которых будут заложены современные юридические тренды, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Сегодня глобальное мироустройство движется к модели многополярности. Человечество вынуждено обращаться к накопленному опыту и традициям юридической науки перед лицом новых вызовов. Поэтому интерес к изучению права непрерывно возрастает, объединяя ведущих учёных и практиков. Участники конференции работают в нескольких часовых поясах, организуя гибридные дискуссии в очном и онлайн-формате с коллегами со всей страны и зарубежья.
На конференции представлены основные центры правовой мысли в России. Среди спикеров российские ученые с мировым именем Дмитрий Дождев и Леонид Кофанов. Завтра выступит один из ведущих итальянских романистов Сакки Освальдо, а также представитель Школы права из Китая Сюй Годун.
– Очень важно, что к дискуссии присоединились практикующие юристы, – подчеркнула модератор конференции, доцент кафедры международного права Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук Мария Акимова.
По итогам международной конференции будет издана монография или сборник научных статей.
Организаторами конференции на Сахалине выступают Сахалинский государственный университет, Саратовская юридическая академия, Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Центр изучения римского права.