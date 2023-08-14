Великие победы Красной Армии крепили ударным трудом. О чем писал «Советский Сахалин» в августе и начале сентября 1945 года

Премия – охотничья собака, ружье и сапоги

За несколько дней до начала советско-японской войны номера газеты «Советский Сахалин» были посвящены мирной жизни. Так, номер газеты за 1 августа 1945 года вышел под шапкой «Сейчас, когда страна приступила к мирному строительству, дело обеспечения нашего государства продовольствием, сырьем и в первую очередь хлебом является одной из важнейших хозяйственно-политических задач».

В передовой статье анализируется массово-политическая работа на уборке урожая, публикуются сообщения из Широкопадского, Кировского, Александровского районов об ударном труде колхозников и работников совхозов.

Статья А. Тимофеева посвящена заготовке рыбы, мяса, грибов, ягод и столовой зелени. Как отмечает автор, остров обладает поистине громадными сырьевыми ресурсами. Однако в рабочих столовых рыбного района, каким является Широкопадский район, в столовых г. Александровска отсутствует рыба, свежая зелень. Почему? Потому что Сахалинторг за первое полугодие 1945 года план местных заготовок выполнил только на 63,5 процента.

Газета информирует о подготовке школ к новому учебному году. Педагогам хорошо помогают шефы. Так, Александровский топливный трест (управляющий т. Зеленин) на своем транспорте привез в детясли № 2 130 тонн угля.

В зарисовке «За «мягким золотом» рассказ об охотнике-следопыте Андрее Малыгине. Он больше всех сдает государству пушнины. Наркомзаг присудил Малыгину первую премию во Всесоюзном соревновании – охотничью собаку, двухствольное ружье и сапоги.

В разделе «За рубежом» газета сообщает о первом заседании союзного контрольного совета для Германии, о налетах американской и австралийской авиации на японские объекты в Японии, Китае.

От Советского Информбюро

Тематика «Советского Сахалина» резко меняется в выпуске за 10 августа. В этом номере публикуется заявление Советского правительства правительству Японии об объявлении войны с 9 августа. Передовая статья газеты называется «Японский агрессор будет разгромлен!». Сообщается о состоявшихся многолюдных митингах, на которых трудящиеся Сахалина единодушно одобрили решение Советского правительства. И дали слово Родине, великому вождю советского народа – Генералиссимусу Сталину – еще самоотверженнее трудиться на своих постах, давать стране как можно больше угля, нефти, рыбы, леса, оказывать всемерную помощь нашей родной героической Красной Армии в ее борьбе по разгрому японского агрессора.

Со следующего номера – за 11 августа – газета начинает публиковать оперативные сводки от Советского Информбюро о действиях Красной Армии в Забайкалье, Маньчжурии, Приморье, в районах Благовещенска и Хабаровска. Печатаются заметки корреспондентов ТАСС с фронтов, где рассказывается о смелости и отваге бойцов и командиров.

И в каждом выпуске – сообщения об ударном труде коллективов предприятий. Рыболовецкие колхозы Восточно-Сахалинского района, нефтепромыслы Катангли и Эхаби, судоремонтный цех Сахгосрыбтреста, Александровский порт, шахта Мгачи, завод «Широкая Падь», колхозы – все адреса стахановской вахты невозможно перечислить.

Одновременно «Советский Сахалин» разъясняет решение Советского правительства о причинах объявления войны Японии. Этому посвящены передовые статьи, корреспонденции «Красная Армия не первый раз бьет японских агрессоров», «Вот что делали они на нашей земле», «Японские планы господства над миром».

17 августа газета публикует оперативную сводку от Советского Информбюро за 14 августа. Впервые упоминается Сахалин: «На острове Сахалин войска 2-го Дальневосточного фронта прорвали пограничную оборонительную полосу противника и продвинулись на юг на 15 – 20 километров».

И в следующей сводке за 18 августа: «На острове Сахалин войска фронта заняли укрепленные пункты противника Котон и Китон».

На сахалинском участке фронта

В номере за 21 августа в «Советском Сахалине» наряду с традиционной подборкой «Фронт и тыл – едины» о самоотверженном труде сахалинцев появляется раздел «На сахалинском участке фронта». Это четыре заметки специального корреспондента газеты Тим. Андреева: «Первый бой», «Героизм наших воинов», «Хитрость и смекалка комсомольца Кучнева», «Одним штыком – шесть самураев».

Вот как описывает автор один из эпизодов боя. «Энское подразделение, невзирая на ураганный огонь противника, шло на штурм вражеского укрепления. Старший сержант Вершинин со своим отделением действовал на левом фланге. Когда до японского дзота оставалось несколько шагов, Вершинин повел отделение в обход вражеской точки. Внезапно он заметил группу японских солдат. Не задумываясь, т. Вершинин со штыком наперевес кинулся на врага. В короткой рукопашной схватке мужественный воин приколол шесть японских солдат, в том числе двух офицеров».

В оперативной сводке СовИнформбюро за 21 августа (газета за 24 августа) вновь упоминается Сахалин: «В южной части острова Сахалин наши войска заняли города Сикига, Найоро, Усийоро (Унари), Маока».

Вторая страница этого номера – целевая – вышла под шапкой: «Япония безоговорочно капитулировала. В боях на Дальнем Востоке Красная Армия овеяла свои знамена новой бессмертной славой».

Все материалы посвящены героическим воинам сахалинского участка фронта. Так, спецкор газеты Тим. Андреев рассказывает подробности боев на подступах к Котону. А. Воронович сообщает о подвиге парторга Кураева. Ефрейтор В. Шпигарь информирует, как воины научились бить японских «кукушек». Печатается зарисовка о санитарке Марии Грибановой, спасшей жизни многим бойцам. Приводятся письма с фронта.

В номере газеты помещены первые фотографии военного фотокорреспондента старшего сержанта Григория Соколова. Теперь это широко известные снимки: танкисты энского подразделения форсируют реку; старший лейтенант тов. Кураев проводит беседу с бойцами перед боем; лучшие разведчики кавалерийского эскадрона ефрейтор Казанцев и красноармеец Осипов; санитарка Мария Грибанова.

Фотографии Григория Соколова публиковались и в дальнейших номерах.

25 августа «Советский Сахалин» печатает Приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина. В нем перечисляются отличившиеся в боях на Дальнем Востоке войска. Им генералиссимус объявил благодарность. А в Москве в честь доблестных войск, освободивших Маньчжурию, Южный Сахалин и часть Курильских островов, 23 августа прозвучал салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

В оперативной сводке СовИнформбюро сообщается о занятии на Сахалине нашими войсками 23 августа городов Мототомари, Коноторо, островов Сюмусю, Парамусир, 24 августа – городов Хонто и Мануи, 25 августа – городов Отиай, Тоёхара, Отомари, 26 августа – Рудака, 28 августа – островов Шиншири, Уруп, Итуруп. В этот же день завершена очистка всей южной половины острова Сахалин от японских войск.

В последних августовских номерах газета, продолжая рассказывать о подробностях боев за южный Сахалин, начинает больше уделять внимания мирному труду, повседневной жизни трудящихся. Например, 31 августа, в честь 10-летия стахановского движения, почти весь номер отведен рассказам о трудовых подвигах знатных людей Сахалина.

Красное знамя над островом

5 сентября «Советский Сахалин» вышел под шапкой «С великой победой, товарищи!». Публикуется обращение товарища И. В. Сталина к народу. «Отныне мы можем считать нашу вотчину избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира» – эта цитата И. В. Сталина выделена.

В приказе Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту сообщается, что 2 сентября 1945 года представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Генералиссимус И. Сталин поздравил красноармейцев, краснофлотцев, офицеров, генералов, адмиралов, маршалов с победоносным завершением войны против Японии.

В ознаменование победы в Москве 3 сентября в 21 час был произведен салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Здесь же размещен Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией.

Этот день был объявлен нерабочим.

3 сентября Александровск расцвел кумачом. Здесь прошел массовый митинг и демонстрация коллективов предприятий и учреждений. Об этом «Советский Сахалин» рассказал 5 сентября в материале «Ликуют трудящиеся Сахалина. Отныне над всем островом реет красное знамя Советов».

Вячеслав Вячин.