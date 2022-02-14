Великолепная пятерка и вратарь. Анивский «Авангард» – победитель Кубка дворовых чемпионов по хоккею

В Сахалинской области завершились пятидневные баталии XVIII регионального турнира дворовых команд «Спорт против подворотни» по хоккею с шайбой.

Десять команд – победителей районных этапов соревнований по жребию были распределены на две подгруппы по пять команд в каждой. По итогам предварительного этапа восемь детских хоккейных дружин в серии плей-офф продолжили борьбу за Кубок дворовых чемпионов.

В результате во второй раз обладателем главной награды стал анивский «Авангард». На втором месте – «Чеховские медведи» из села Чехов Холмского района. На третьем – команда «Олимп» из Смирныховского района.

Кстати, именно в составе этой команды-единственная девочка на турнире, Настя Тарасюк. И у нее три заброшенные шайбы на соревнованиях!

Четвертое место – у мальчишек из южно-сахалинского «Спортивного города». Пятое занял «Вымпел» (Долинск), шестое – «Ногликские медведи», седьмое – «Виктория» (Макаров), восьмое – «Полярные волки» (Поронайск), девятое – «Луч» (Тымовское) и десятое – «Север» (Оха).

Лучшие игроки турнира: бомбардир – Глеб Чигаров («Авангард»), защитник – Алексей Гура («Авангард»), вратарь – Виталий Рыщенок («Виктория»), нападающий – Денис Сурин («Олимп»), игрок – Святослав Сидельников («Чеховские медведи»).