Венец лета переносится на сентябрь? Портрет сахалинского августа

Метеорологи утверждают, что в последние 3 – 4 года климатические процессы, характерные для августа, заметно сдвинулись на вторую половину июля.

Например, на юге Сахалина это выражается в быстром чередовании дождливых и жарких, солнечных дней без осадков. Это объясняется движением фронтальных разделов. С другой стороны, в первой половине сентября продолжается сахалинское лето. Поэтому применительно к нашим широтам венцом лета правильнее называть не август, как говорят на материке, а именно сентябрь.

В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить примерный облик августа на Сахалине и Курилах. Из трёх летних месяцев островной август – самый влажный и самый тёплый. Среднемесячная температура воздуха в Южно-Сахалинске: +17,3°. При этом месячная сумма осадков: 107 мм. Для сравнения – в июле этот показатель равен 92 мм, а в сентябре – 102 мм.

Среднемесячная температура воздуха в областном центре за всю историю наблюдений редко когда превышала показатель +20°. Такое было в 2020 и 1951 годах – показатель составлял +20,1°. Самым холодным был август 1956 года: +14,2°.

Продолжается сезон тайфунов – эти гигантские атмосферные воронки, несущие из Тихого океана огромное количество влаги и сильные порывы ветра, часто выплескивают свою энергию в Приморье, цепляя Сахалин лишь краем, но бывает и так, как развивались события в 1981 году: разрушительный тайфун «Филлис» нагрянул на острова в первой декаде августа. Разлились реки, рушились транспортные артерии, погибал скот, были и человеческие жертвы…

Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз на вегетационный период нынешнего года, в соответствии с ним все острова попадают в зону, выделенную голубым цветом. Это означает, что среднемесячная температура воздуха будет около нормы с вероятным понижением до 20 процентов. Осадки ожидаются в пределах среднемесячной нормы, тогда как соседей в Приморье будут заливать дожди.

В прошлом году метеорологи как минимум трижды публиковали предупреждения о приближении стихии с сильными и очень сильными осадками. Самый обширный циклон пожаловал в наши широты 17 августа, он «порадовал» ливнями жителей 11 районов области. Региональное управление МЧС в таких случаях оперативно реагирует на данные синоптиков, публикует экстренные предупреждения и просит жителей без острой необходимости не покидать пределы своих населённых пунктов, отложить походы и рыбалку. А также готовит имеющиеся силы и средства к ликвидации возможных последствий стихии.

С какими показателями островной регион завершает июль? Месяц выдался очень влажным, недавний циклон «выдал» в Углегорском районе две месячные нормы осадков, а в целом по югу Сахалина не менее 60% от нормы месяца. Если такая тенденция продолжится и в августе, вероятностный прогноз Росгидромета может оказаться под вопросом.

Месяц время от времени преподносит сюрпризы. Например, 30 августа 2017 года ночью температура воздуха упала до рекордной отметки +3,6°. А 9 августа 1999 года зарегистрирован абсолютный максимум: дневная температура «подпрыгнула» до +34,5°. Ничего себе, «вилочка» получается! 31 августа 1974 года в Тымовском произошёл первый заморозок.

Обычно именно на август приходится пик купального сезона. Особенно привлекательны для купальщиков озёра и морское прибрежье юга Сахалина. В прошлом году вода в Татарском проливе настолько нагрелась, что активизировались медузы-крестовики.

Семён РЕЧКИН.

К слову

Третий летний месяц назван в честь римского императора Октавиана Августа. Японцы в древности, ориентируясь на лунный календарь, называли месяц, близкий августу, хадзуки — «месяц листьев». В древнерусском календаре его называли зарев, серпень, а в народных месяце­словах — густоед, разносол, хлебосол, жнивень, припасиха-собериха, венец лета, ленорост, межняк.

На Руси говаривали: в августе ночь длинна, вода холодна и яблоками пахнет; в августе три работы: пахать, косить, сеять; в августе лето навстречу осени бежит.