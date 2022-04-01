Верим в победу сахалинских волейболисток. Шансы есть

В Муроме сильнейшие женские волейбольные команды высшей лиги «Б» из групп Центр и Сибирь провели по три матча второго тура первенства России в борьбе за медали. Несмотря на это, назвать команду, которая поднимется на высшую ступеньку пьедестала почета и двух призеров первенства, на сегодняшний день практически невозможно. Но обо всем по порядку.

Уже первый день финального турнира подарил поклонникам этой игры настоящий триллер на волейбольной площадке. А виновниками его стала наша островная дружина. 29 марта в стартовом матче турнира «Сахалин» встречался с командой, занявшей на первом этапе первенства в группе Центр второе место, «Северянка-2» (Череповец). Дебют встречи был не в пользу островитянок. У команды, что называется не шла игра и, как следствие, «Северянка-2» уверенно вышла в перед 11:4, 18:8.

Как не пыталась сахалинская команда переломить ход игры, ничего из этого не получилось. Первую партию сахалинки уступили, по волейбольным меркам, просто с разгромным счетом 12:25. Во втором сете «Сахалин» потихоньку стал «оживать».

Борьба шла за каждое очко. Но при счете 9:9 у «Сахалина» происходит очередной провал в игре, и вот на табло горит 18:13 в пользу команды из Череповца. Окончательный счет в сете 25:17 и 2:0 по партиям не в пользу островитянок.

Не знаю, о чем говорил в перерыве со своими подопечными главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин, но в третьем сете наша женская дружина заиграла так, что соперницы дрогнули-7:2, 11:8, 25:13 и 1:2 в матче. Четвертая партия по своему драматизму и накалу получилась такой, что описать ее просто невозможно.

При счете 23:23 «Северянка-2» выходит вперед 24:23 и подает на матч. Сахалинки в упорной борьбе сравнивают счет 24:24. Но при очередном розыгрыше соперник получает право на еще один матч-бол 25:24. И вновь «Сахалин», смело можно сказать, спасается от поражения-25:25.

А следующие два розыгрыша завершает в свою пользу 27:25 и 2:2 в матче. Не тай-брейке наша команда, что называется поймала спортивный кураж и «дожала» соперниц 15:10 и 3:2 в матче.

В это же день хозяева площадки «Муром» довольно легко расправился с «Рязань-РГУ» (Рязань) 3:0 (25:20, 25:14, 25:13).

Во второй день турнира «Сахалин» не смог противостоять занявшей третье место в подгруппе Центр на предварительном этапе первенства «Италмас — ИжГТУ». Можно только предположить, что наша дружина, скорее всего, не успела восстановиться после длившегося более двух часов матча с «Северянкой-2» накануне и, как следствие, потерпела первое поражение в текущем первенстве России.

Первые две партии островитянки проиграли со счетом 18:25, 20:25. В третьей смогли с трудом вырвать победу 25:23. И, казалось вновь может произойти волейбольное чудо. Этим ожиданиям не суждено было сбыться. Соперницы были сильнее и по праву праздновали победу 25:17 и 3:1 в матче.

В это же день «Рязань-РГУ» в четырех партиях одолела «Олимп»-3:0 (20:25, 25:14, 25:16, 25:21). «Муром» в интересном о драматичном поединке переиграл «Северянку-2»-3:0 (25:22, 25:20, 25:19).

Вчера «Сахалин» в седьмой раз в текущем первенстве встречался с «Олимпом». Четыре матча на предварительном групповом этапе закончились со счетом 3:0 в пользу островитянок, еще два наши девушки выиграли 3:1 и3:2. Вот и на этот раз сахалинки не стали изменять «доброй» традиции и не без труда, но все же смогли склонить чашу весов на площадки в свою пользу.

Первые две партии соперницы «бились» на равных, но в самый ответственный момент «Сахалин» оказывался более мастеровитее и, как следствие-25:22, 25:22. А вот в третьей партии команда Новосибирской области, выражаясь спортивным языком, просто «развалилась»-25:10 и 3:0 в матче в пользу «Сахалина».

Следующими на площадку вышли «Северянка-2» и «Рязань РГУ». Девушки из Рязани на первом групповом этапе заняли четвертое место. Между собой соперницы встречались в этом первенстве четыре раза. Первую встречу уверенно выиграла дружина из Рязани-3:0, а вот еще в трех викторию праздновала «Северянка-2» с одинаковым счетом-3:1.

Вчера непримиримые соперницы выдали настоящий волейбольный шедевр на площадке, за который так любят этот вид спорта многие его поклонники. В первой партии «Рязань-РГУ» просто нокаутировала соперниц-25:13. Во втором сете команда из Череповца стала приходить в себя, но все же уступила 21:25. А вот в третьей и четвертой партии «Северянка-2» «поймала» свою игру и выиграла их 25:20, 25:22 и 2:2 в матче.

Все решалось в пятой укороченной партии до 15 очков. И здесь спортивная фортуна была на стороне «Рязни»-15:11 и 3:2 в матче. Третье поражение подряд, практически лишило вторую команду группы Центр «Северянка-2» всех шансов даже на бронзовые медали.

Не менее драматичным был вчера поединок между первой и третьей командами группы Центр «Муром» и «Италмас-Иж ГТУ». На групповом этапе дружины встречались четыре раза. И здесь полное равенство у команд не только по количеству викторий и поражений, но и счету. Все поединки закончились 3:1.

Первую партию в упорной борьбе выиграла команда из Ижевска-25:20. Во второй на площадке господствовали муромчанки-25:15. В третьей «Италмас-Иж ГТУ» показывает прекрасный волейбол и уверенно доводит партию до логического конца в свою пользу-25:18 и 2:1 по ходу встречи.

В четвертом сете решалась судьба встречи. Хозяйкам площадки ни как нельзя было проигрывать и ценой не вероятных усилий они смогли «дожать» соперниц-25:23 и 2:2 в матче. Тай-брейк получился не для слабонервных. Но в этот вечер спортивные боги были более благосклонны с муромчанкам-15:13 и 3:2 в их пользу.

Сегодня на турнире день отдыха. А завтра «Сахалин» встречается с «Рязанью-РГУ». Для того, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на золотые медали первенства, нашим девушка нельзя проигрывать в оставшихся двух встречах в Муроме. А на домашней площадке, возможно, при поддержке сахалинских болельщиков мы «доберемся» до заветных золотых медалей.

Игорь Карпук.