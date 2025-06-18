Верная примета Южно-Сахалинска: расцвели рододендроны – наступило настоящее, а не календарное лето

Есть магическая сила у этих удивительных растений: в пору цветения возле них собираются самые обаятельные южносахалинки. Любуются великолепием пышных соцветий, делают селфи и просто получают эстетическое удовольствие от такого ханами. Жаль только, что времени на любование природой отпущено не так много, как хотелось бы – а всего пару недель.

Особенно разнообразна и впечатляюща палитра рододендронов в сквере у областного краеведческого музея. Оранжевые, нежно-розовые, белые с пестрыми вкраплениями шапки цветов сосредоточены в основном в посадках вокруг главного фонтана. Но отдельные кустарники и деревца украшают и другие уголки сквера.

Многим полюбился сквер у «Хоккайдо-центра» по Коммунистическому проспекту. Здесь цветущие кустарники дополняют общую картину парка восточного стиля, с характерными малыми формами: каменным фонариком, символическим мостиком, каменным ручейком и пешеходной дорожкой, образованной дисками, вырезанными также из камня.

Рододендроны можно видеть сквере с тисами у здания областного правительства, на аллее с восточной стороны Чехов-центра и в других местах. В ботаническом саду коллекция этих растений разных форм и сортов насчитывает несколько десятков экспонатов происхождением из Китая, Северной Америки, Европы, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Рододендроны относятся к роду вересковых, любоваться ими желательно на расстоянии, потому что растения содержат вещества, угнетающе действующие на нервную систему человека.

Семён РЕЧКИН.