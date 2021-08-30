Вернется – сам все расскажет. Россиянина, переплывшего с Кунашира в Японию, скорее всего, вернут на Родину

Сахалинское погрануправление береговой охраны продолжает проверку по признакам незаконного пересечения государственной границы РФ. Пограничники по своей линии изучают все обстоятельства, при которых житель Южно-Курильского района отправился вплавь в Японию и благополучно достиг острова Хоккайдо.

Личность пловца установлена, он гражданин РФ, имя по паспорту Ваас-Феникс Нокард, но прежде носил имя Владимир Мезенцев. Проживая в Южно-Курильском районе, подрабатывал в разных местах. Что сподвигло его на «побег» из России, пока неясно, возможно, в скором времени представится возможность задать ему этот вопрос лично. Известно, что прежде он уже предпринимал попытки «переметнуться» за границу, но безуспешно.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Саппоро сообщило, что Япония официально уведомила о задержании этого товарища за незаконный въезд в Страну восходящего солнца. Выясняется, как именно он проник в Японию. В дипломатической миссии дополнили также, что задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют, возвращают на их родину.

Нюансы этой истории становятся известны, по большей части, из неофициальных источников, прежде всего из публикаций японской прессы, официальные органы весьма немногословны.

Напомним, японцы обнаружили подозрительного иностранца 19 августа в черте населенного пункта Сибецу на Хоккайдо. Он немного говорил по-японски, сказал, что россиянин, приплыл с острова Кунашир и просит убежища. Пловца для разбирательства отправили в иммиграционную службу.

По одной из версий, россиянин действительно проплыл дистанцию в два десятка километров между Кунаширом и Хоккайдо, в пользу нее говорит находка на берегу у Сибецу – гидрокостюм.

По некоторым данным, нуждающимся в проверке, Ваасу Нокарду-Мезенцеву отказали в предоставлении политического убежища. Возможно, его вернут на Сахалин в начале сентября.

Петр НИКОЛАЕВ.