Верность музыке и Сахалину

Накануне Дня Победы представляем читателям газеты песню «Сахалин» нашего земляка, заслуженного работника культуры РФ Юрия Подгорбунского.

– Эта песня родилась в Холмске в 1983 году, – рассказал автор-исполнитель. – В портовый город с концертом приехали известный композитор Людмила Лядова и поэт Марк Рейтман. Они выступали во Дворце культуры моряков. Встреча была прекрасной, душевной.

Военный моряк, капитан первого ранга Марк Рейтман сообщил, что в 1945-м участвовал в освобождении Южного Сахалина и написал об этом стихи. «Я дарю их вам, возможно, вы напишете песню», – сказал он мне. Вот такая предыстория. Мы очень подружились.

Оказалось, во время вой­ны Марк Исаевич служил на тральщиках Северного флота, участвовал в 43-х сложных боевых операциях по проводке караванов союзников в порты Мурманска и Архангельска. После войны командовал эсминцами «Карл Либкнехт» и «Гремящий». Посвятил Северному флоту более 30 лет жизни, написал немало стихов. Многие из них положены на музыку и стали песнями. В их числе и композиция «Сахалин». В 1990-х ее исполнял мужской ансамбль Дома культуры моряков, руководил которым Юрий Подгорбунский.

Музыкант 40 лет работал в сфере культуры Холмска. Уже минуло два десятилетия, как заслуженный работник культуры РФ переехал в Саратов. Но островитяне помнят о нем как о музыканте, композиторе, руководителе творческих коллективов художественной самодеятельности. В праздники и на День города в Холмске звучат песни Подгорбунского, ставшие визитной карточкой этой географической точки.

Сюда в 1961 году сибиряк Юрий Подгорбунский приехал профессионалом. К тому времени выпускник музыкального училища по классу пения и хорового дирижирования, самостоятельно овладевший игрой на аккордеоне, прошел стажировку в хоре оперного театра в Улан-Удэ.

Во Владивостоке отслужил в армии, где создал солдатский хор, через год победивший на смотре-конкурсе хоров Дальнего Востока.

После службы в одной из школ столицы Приморья Юрий Григорьевич организовал хор учителей и хор старшеклассников. На краевом смотре художественной самодеятельности жюри присудило этим коллективам первое место. А их руководителя отметили грамотой Приморского крайисполкома и краевого отдела народного образования.

В Холмском Доме культуры моряков Подгорбунский девять лет руководил русским академическим хором и эстрадным оркестром. Популярными были его вокальные мужская и женская группы, исполнявшие не только советские и авторские песни, но и классический репертуар. Одного из солистов мужской группы – директора средней школы Георгия Юзефовича Мискиниса – Большой театр наградил почетной грамотой за пропаганду классической музыки. Это был единственный на Дальнем Востоке случай.

Самодеятельные артисты Подгорбунского неизменно признавались лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей, подтверждали звание «народный самодеятельный коллектив». Специалист, вкладывавший всю душу в любимое дело, был востребован, работал в полную силу и даже сверх того. Юрий Григорьевич создал отличные самодеятельные коллективы на судоремонтном заводе, в клубе «Железнодорожник», мореходном училище, в средних школах № 1 и № 6. У него красиво запели медики.

Все, кто знал Подгорбунского, отмечают его организаторский талант, преданность музыке, умение работать с людьми, раскрывать их вокальные возможности. На его счету более 150 концертов для 40-тысячной аудитории островитян.

За высокий профессионализм музыкант поощрен почетными грамотами минис­тер­ства морского флота СССР и министерства культуры РФ, дипломами лауреата и дипломанта различных смотров-конкурсов, в том числе и всероссийского уровня.

Переехав в Саратов, Юрий Григорьевич и там оказался востребованным. Он дружит с профессорами местной консерватории.

– Они не знают, что я самоучка и игре на аккордеоне не учился, – смеется он. – Меня взяли в джаз-оркестр «Ретро» под управлением Никиты Духовникова. Мы выступали в Московской консерватории на 100-летие джаза в России, участвовали в телевизионном проекте «Романтика романса», дали немало концертов.

Наш земляк-виртуоз гордится, что лет восемь назад ему удалось приобрести легендарный в мире музыки итальянский аккордеон «Эк­сельсиор Скандалли super VI». Профессиональный инструмент с превосходным качеством звучания тоже побуждает к творчеству.

Подгорбунский признается, что нет и дня, когда бы он не вспомнил о любимом острове. Песен о нем у него с десяток. Аранжировки к ним делает старший сын Сергей, тоже музыкант. Композиция отца «Сахалин» не исключение. А видеоряд к ней с использованием документальной кинохроники создал младший сын Андрей. Он хороший гитарист, но, получив два высших образования, все же выбрал другую профессию.

7 июля Юрий Григорьевич Подгорбунский отметит свое 85-летие. Он полон сил и продолжает писать песни. И если в социальных сетях ему встречаются хорошие поэтические тексты о Сахалине, он не оставляет их без внимания. Один из них и сейчас в работе.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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