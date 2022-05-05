Верность музыке и Сахалину

Накануне Дня Победы представляем читателям газеты песню «Сахалин» нашего земляка, заслуженного работника культуры РФ Юрия Подгорбунского.
– Эта песня родилась в Холмске в 1983 году, – рассказал автор-исполнитель. – В портовый город с концертом приехали известный композитор Людмила Лядова и поэт Марк Рейтман. Они выступали во Дворце культуры моряков. Встреча была прекрасной, душевной.
Военный моряк, капитан первого ранга Марк Рейтман сообщил, что в 1945-м участвовал в освобождении Южного Сахалина и написал об этом стихи. «Я дарю их вам, возможно, вы напишете песню», – сказал он мне. Вот такая предыстория. Мы очень подружились.
Оказалось, во время войны Марк Исаевич служил на тральщиках Северного флота, участвовал в 43-х сложных боевых операциях по проводке караванов союзников в порты Мурманска и Архангельска. После войны командовал эсминцами «Карл Либкнехт» и «Гремящий». Посвятил Северному флоту более 30 лет жизни, написал немало стихов. Многие из них положены на музыку и стали песнями. В их числе и композиция «Сахалин». В 1990-х ее исполнял мужской ансамбль Дома культуры моряков, руководил которым Юрий Подгорбунский.
Музыкант 40 лет работал в сфере культуры Холмска. Уже минуло два десятилетия, как заслуженный работник культуры РФ переехал в Саратов. Но островитяне помнят о нем как о музыканте, композиторе, руководителе творческих коллективов художественной самодеятельности. В праздники и на День города в Холмске звучат песни Подгорбунского, ставшие визитной карточкой этой географической точки.
Сюда в 1961 году сибиряк Юрий Подгорбунский приехал профессионалом. К тому времени выпускник музыкального училища по классу пения и хорового дирижирования, самостоятельно овладевший игрой на аккордеоне, прошел стажировку в хоре оперного театра в Улан-Удэ.
Во Владивостоке отслужил в армии, где создал солдатский хор, через год победивший на смотре-конкурсе хоров Дальнего Востока.
После службы в одной из школ столицы Приморья Юрий Григорьевич организовал хор учителей и хор старшеклассников. На краевом смотре художественной самодеятельности жюри присудило этим коллективам первое место. А их руководителя отметили грамотой Приморского крайисполкома и краевого отдела народного образования.
В Холмском Доме культуры моряков Подгорбунский девять лет руководил русским академическим хором и эстрадным оркестром. Популярными были его вокальные мужская и женская группы, исполнявшие не только советские и авторские песни, но и классический репертуар. Одного из солистов мужской группы – директора средней школы Георгия Юзефовича Мискиниса – Большой театр наградил почетной грамотой за пропаганду классической музыки. Это был единственный на Дальнем Востоке случай.
Самодеятельные артисты Подгорбунского неизменно признавались лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей, подтверждали звание «народный самодеятельный коллектив». Специалист, вкладывавший всю душу в любимое дело, был востребован, работал в полную силу и даже сверх того. Юрий Григорьевич создал отличные самодеятельные коллективы на судоремонтном заводе, в клубе «Железнодорожник», мореходном училище, в средних школах № 1 и № 6. У него красиво запели медики.
Все, кто знал Подгорбунского, отмечают его организаторский талант, преданность музыке, умение работать с людьми, раскрывать их вокальные возможности. На его счету более 150 концертов для 40-тысячной аудитории островитян.
За высокий профессионализм музыкант поощрен почетными грамотами министерства морского флота СССР и министерства культуры РФ, дипломами лауреата и дипломанта различных смотров-конкурсов, в том числе и всероссийского уровня.
Переехав в Саратов, Юрий Григорьевич и там оказался востребованным. Он дружит с профессорами местной консерватории.
– Они не знают, что я самоучка и игре на аккордеоне не учился, – смеется он. – Меня взяли в джаз-оркестр «Ретро» под управлением Никиты Духовникова. Мы выступали в Московской консерватории на 100-летие джаза в России, участвовали в телевизионном проекте «Романтика романса», дали немало концертов.
Наш земляк-виртуоз гордится, что лет восемь назад ему удалось приобрести легендарный в мире музыки итальянский аккордеон «Эксельсиор Скандалли super VI». Профессиональный инструмент с превосходным качеством звучания тоже побуждает к творчеству.
Подгорбунский признается, что нет и дня, когда бы он не вспомнил о любимом острове. Песен о нем у него с десяток. Аранжировки к ним делает старший сын Сергей, тоже музыкант. Композиция отца «Сахалин» не исключение. А видеоряд к ней с использованием документальной кинохроники создал младший сын Андрей. Он хороший гитарист, но, получив два высших образования, все же выбрал другую профессию.
7 июля Юрий Григорьевич Подгорбунский отметит свое 85-летие. Он полон сил и продолжает писать песни. И если в социальных сетях ему встречаются хорошие поэтические тексты о Сахалине, он не оставляет их без внимания. Один из них и сейчас в работе.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»