Пропавших на горе Вайда нашли волонтёры

В Смирныховском районе в субботу, 23 августа, семья (супруги, их дочь и 15-летняя внучка) отправилась собирать клоповку, но домой не вернулась.

Что произошло с ними, пока остаётся загадкой. На дороге была найдена их машина. В 12 километрах от авто обнаружили кострище. Спасатели предполагают, что они могли быть здесь. Лишь спустя шесть суток удалось найти семью в районе реки Гульки.

Мэр района Ирина Карпукова рассказала журналисту «Советского Сахалина», как проходили поиски. Были подключены все службы: МЧС, полиция, лесопожарная станция, РЖД, поисково-спасательный отряд имени В. А. Полякова, центр «Воин», а также добровольцы. Ежедневно от 12 до 15 волонтёров прочёсывали лес. 28 августа ещё три группы добровольцев вышли в поле.

Несколько минут назад в редакцию пришло сообщение – пропавших в лесу нашли. Живыми и здоровыми.

Для обследования местности были использованы беспилотники с тепловизором. Помимо этого лес обследовали на гусеничном транспортёре-тягаче и болотоходе.

В четверг, 28 августа, к поискам подключился вертолёт Ми-8 МЧС.

Гора Вайду считается популярным, но сложным для ориентирования местом. Смирныховцы называют этот район «заколдованным», каждый год там теряются люди. Сопки внешне очень похожи, и достаточно велик риск заблудиться.

Вероятность встречи людей с медведем крайне мала. За последние годы случаев столкновения человека с хозяином леса в Смирныховском районе не зафиксировано. Кроме того, численность популяции хищников находится под контролем охотоведов.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

