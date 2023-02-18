Вертолет потерпел крушение у горы Красная

17 февраля в 15 часов 05 минут по местному времени вертолет «Robinson 44» с двумя пассажирами на борту вылетел с посадочной площадки Оленья Горка, расположенной в Южно-Сахалинске, по направлению к пику Чехова.

В 15 часов 16 минут воздушное судно приземлилось на пике Чехова. По сообщению Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения и в 16 часов 02 минуты произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС.

Сообщение об аварийной посадке вертолета северо-восточнее горы Красная поступило в МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области. Незамедлительно на поиски была направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к поискам были привлечены 18 человек и 8 единиц техники.

Разбившийся вертолет был обнаружен с воздуха. Установлено, что пилот и один из пассажиров погибли, одного человека эвакуировали.

Ни пилот, ни пассажиры не имели полетного листа. «Предварительно, в настоящее время устанавливается судьба еще одного пилота», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб. Он также уточнил, что тела двух погибших были обнаружены под обломками вертолета.

«Причиной жесткой посадки вертолета могла стать ошибка пилотирования. Вертолет задел скалу, а потом начал аварийно снижаться», — добавил собеседник агентства.

Медики предварительно оценили состояние пострадавшего в результате жесткой посадки вертолета как средней степени тяжести.

В областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациента.

Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями и криминалистами выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Сахалинской транспортной прокуратуре начали проверку.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета северо-восточнее горы Красная, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте МАК.