Весь пьедестал почета наш. Островные сноубордисты завоевали пять медалей всероссийских соревнований

Отличное начало

На горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии состоялись первые всероссийские соревнования по сноуборду сезона 2022/2023 года в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант».

Борьбу за награды вели около 250 спортсменов из 14 регионов страны. Среди них были члены национальной сборной команды России.

Участники выступали в двух возрастных группах: юноши и девушки 2008 – 2009 г. р., юниоры и юниорки 2003 – 2007 г. р.

Островные сноубордисты (воспитанники спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска) завоевали пять медалей, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Наиболее успешно выступил Игорь Надыршин. Он начал сезон с двух золотых медалей (в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте) среди юношей 2008 – 2009 г. р.

В параллельном слаломе-гиганте в этой возрастной группе весь пьедестал почета оказался сахалинским. Второе место занял Дмитрий Лебедев, третье – Матвей Добросовестный.

Бронзовым призером в параллельном слаломе стала София Надыршина, выступавшая среди юниорок 2003 – 2007 г. р.

В десятке сильнейших

В городе Кировске Мурманской области начался первый этап Кубка России по горнолыжному спорту. Его участниками стали все сильнейшие спортсмены России и Республики Беларусь. На старт слаломной гонки вышли около 100 участников.

Спортсменам постепенно вкатываться в соревновательный сезон помешал ледяной склон, на совесть подготовленный организаторами. Как итог – много сходов. Из практически 100 горнолыжников до финиша доехали лишь 27 человек.

В женском заезде четвертой финишировала сахалинская горнолыжница Софья Крохина.

У мужчин бронзовую медаль завоевал воспитанник спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Леонид Трясов.

На втором этапе Кубка России по горнолыжному спорту в слаломе до финиша добрались 24 девушки и 24 мужчины.

Как и в первой гонке, самое обидное в спорте четвертое место заняла островитянка Софья Крохина. Помимо нее в ТОП-10 заехали сахалинские горнолыжницы Софья Матвеева (шестое место) и Рене Сабирова (седьмое).

У мужчин лучший результат среди сахалинцев показал Дмитрий Пышкин, занявший восьмое место.

В третий соревновательный день состоялся первый этап в слаломе-гиганте. Интрига сохранялась до конца соревнований. Из 50 мужчин финишировал лишь 31, из 38 женщин – 27.

Лучшие результаты среди сахалинцев показали Леонид Трясов (восьмое место) и Назар Чернов (девятое).

У женщин сахалинская горнолыжница Рене Сабирова претендовала на попадание в пятерку сильнейших, но, чуть промедлив во втором заезде, заняла седьмое место.

Золотой удар

В Петропавловске-Камчатском состоялся IV межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти тренера, мастера спорта СССР Анатолия Панасенко, на котором выступали представители дальневосточных регионов.

Наш регион представляли боксеры из Макарова, Холмска и островной столицы. Им удалось завоевать 17 медалей (6 золотых, 8 серебряных, 3 бронзовые).

В состязаниях юниоров 2004 – 2005 г. р. второе место заняли Николай Колач (весовая категория до 75 кг) и Адам Аюбов (до 80 кг).

В турнире юношей 2006 – 2007 г. р. победителем стал один из самых перспективных молодых островных боксеров Данияр Агаев (до 67 кг), а Шохжахон Хасанов был вторым в весе до 57 кг.

Айдин Абасбеков (до 46 кг), Александр Славков (до 50 кг) и Дмитрий Малолеткин (до 54 кг) – обладатели золотых наград в состязаниях юношей 2008 – 2009 г. р. Никита Пешков занял второе место в весе до 54 кг, а Артур Капитонов – третье в весе до 54 кг.

В возрастной группе 2009 – 2010 г. р. Никита Никитин занял второе место (до 32 кг), а Михаил Потапов (до 44 кг) и Виктория Вагапова (до 54 кг) вернулись домой с «бронзой».

В младшей возрастной группе (2010 – 2011 г. р.) отличились Азим Дадажонов (до 32 кг) и Хасбулат Умаров (до 44 кг), поднявшиеся на верхнюю ступень пьедестала почета. Серебряные призеры – Вениамин Колач (до 37 кг), Дмитрий Глушанин (до 40 кг) и Иван Сорочинский (до 46 кг).

Как пояснили представители островной команды, Хасбулат Умаров, Айдин Абасбеков, Данияр Агаев и Дмитрий Глушанин являются воспитанниками боксерского клуба «Бриллиант».

Дмитрий Малолеткин и Адам Аюбов тренируются в спортивной школе Макарова, Михаил Потапов – из спортивной школы Холмска.

Азим Дадажонов, Александр Славков, Никита Никитин, Иван Сорочинский, Никита Пешков, Шохжахон Хасанов, Николай Колач, Вениамин Колач, Виктория Вагапова и Артур Капитонов представляли боксерский клуб «Бокс 65».

Степан Попов из Макарова, который впервые выехал на соревнования за пределы Сахалина, был удостоен специального приза «Лучший судья».

У кого лучшая техника?

В Находке прошел открытый турнир городского округа по греко-римской борьбе, посвященный памяти генерального директора ОАО «Восточный порт» Леонида Бочкова. Медалистов определили в двух возрастных группах (2008 – 2010 г. р., 2011 г. р. и младше).

На ковер вышли почти 200 участников из различных краев и областей Дальнего Востока. Островной регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска и спортивной школы Анивы (тренеры Александр Огарков, Андрей Синдяков, Олег Накагава).

В младшей возрастной группе сахалинские борцы завоевали три медали. Анивчане Артем Шалыгин и Андрей Подрез оказались сильнее своих соперников и заслужили поздравления с победой. Андрей первенствовал в весовой категории до 30 кг, Артем – до 48 кг. А Ярослав Махин из Южно-Сахалинска стал третьим в весе до 38 кг.

Андрей Подрез был также удостоен индивидуального приза «За лучшую технику».

В схватках борцов 2008 – 2010 г. р. «серебро» завоевали Даниэль Абдылакимов из островной столицы (до 44 кг) и анивчанин Максим Прынзин (до 57 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднимались греко-римляне из Южно-Сахалинска Даниэль Дуйшекеев (до 44 кг) и Батыр Мамытов (до 52 кг).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.