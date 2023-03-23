Веселая невеселая история. На сцене Чехов-центра состоялась премьера спектакля «Только для женщин»

Основой постановки стала пьеса Энтони МакКартена и Стивена Синклера «Ladie’s Night».

По сюжету шестеро друзей потеряли работу на металлургическом заводе и прожигают жизнь в баре, жалуясь друг другу на несчастную судьбу. Однажды им на глаза попадается реклама мужского стриптиза, который приезжает в Ливерпуль. Узнав о цене билетов, друзья решают сделать собственное шоу.

Специально для работы над спектаклем в Южно-Сахалинск приехал режиссер Михаил Заец. Его соавтором стала главный балетмейстер Чехов-центра Маргарита Красных. Именно она подготовила зажигательные танцевальные номера.

– История сама по себе очень смешная, – рассказал режиссер Михаил Заец. – Бывшие рабочие оказались безработными и вынуждены танцевать стриптиз. Однако, если копнуть глубже, окажется, что история не веселая. Ведь для того, чтобы выжить, прокормить семью, людям приходится переступать через себя.

Премьеру спектакля зрители встретили восторженно. Зал театра был полон. Финальный танец актеров сопровождался аплодисментами. А в конце зрители долго не хотели отпускать актеров со сцены, дарили цветы и провожали овациями стоя. Билеты на 7 и 29 апреля уже все проданы. Так что если вы хотите посмотреть забавную постановку, то билеты на майский спектакль покупайте уже сейчас.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.