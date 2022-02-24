Весенние качели начинают свой разбег. Портрет сахалинского марта

Третий месяц года получил свое современное название в честь древнеримского бога Марса. На Руси он в стародавние времена имел другие названия: сухий, протальник, грачевник, капельник, зимобор… Да и третьим по счету март стал лишь с 1700-го года, а до 1492 года на Руси он начинал год, позже стал седьмым. Но при всех раскладах месяц начинает календарную весну или, как называли сезон в древности – пролетие.

На сайте Гидрометцентра размещен вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь – март) 2021 – 2022 годов. По этому долговременному прогнозу выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. В Уральском федеральном округе и в северной половине Сибирского федерального округа показатель ниже, чем в марте 2021 года.

Температурный фон несколько ниже нормы ожидается у наших северных соседей – Камчатки, Чукотки, Магаданской области. В Сахалинской области – чуть выше нормы.

Составить в общих чертах портрет сахалинского марта помогли в региональном управлении гидрометеослужбы.

Месяц действительно пограничный между сезонами, в первой его половине зима еще правит бал, а после 20-го числа весна начинает вступать в свои права. К слову, именно на эту дату приходится весеннее равноденствие, когда сравниваются продолжительности дня и ночи. Дальше вовсю раскачиваются температурные качели: от небольших плюсов днем, до средних минусов ночью. Но в любом случае морозов под 30 градусов, какие наблюдались в конце февраля в Тымовской долине, уже не будет.

В Южно-Сахалинске за историю метеонаблюдений рекордно теплым был март 2015 года, средняя месячная температура составила минус 0,9 градуса, а рекордно холодным – март 1949 года с показателем минус 10,2 градуса.

15 марта 2021 года был зарегистрирован температурный рекорд – воздух на юге Сахалина прогрелся днем до плюс 13 градусов. Прежде долгое время держался другой рекорд – 15 марта 1995 года был зафиксирован показатель плюс 8 градусов. В норме же температура воздуха колеблется от минус 5 до плюс 5.

Месяц довольно снежный, атаки циклонов обычно происходят с южных направлений, теплые воздушные массы несут с собой много влаги. В 20-х числах марта 2021 года в наши широты пожаловал мощный циклон, принесший мокрый снег с дождем, усиление ветра и затем – резкое похолодание.

Семен РЕЧКИН.