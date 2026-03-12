Пятница, 13 марта, 2026
Весенняя элегия

Янина Гимро.

Сегодня музыкальное собрание нашего проекта пополняет песня «Сахалинский май». Автор стихов – Владимир Чернушевич, человек разносторонних талантов, тонкой души, поэтического видения мира. Уроженец Белоруссии, он полюбил островную землю. И дочери Янине как духовное наследие оставил свою поэтическую тетрадь.

Владимир Чернушевич.

В 2005 году в Санкт-Петербурге стараниями родных и друзей вышла в свет книжица стихов Чернушевича, проиллюстрированная рисунками внука Николая Борунова. А позже обнаружился текст «Сахалинского мая», не вошедшего в сборник. У известного сахалинского поэта, члена Союза писателей России Романа Хе, прочитавшего это стихотворение, оно сразу зазвучало красивой весенней мелодией под гитарный аккомпанемент.

Роман Хе.

Рождение песни стало радостным событием для южносахалинки Янины Гимро (Чернушевич), музыканта, педагога и вокалиста, обладательницы «Серебряного голоса России». Сочинение её отца на музыку Романа Хе вошло в репертуар солистки.

Нельзя не заметить, что в элегических интонациях «Сахалинского мая» трепетно и в унисон звучат три души её создателей. Пусть ещё и не ласков последний месяц весны, но природа оживает и как благодать дарит первое солнечное тепло всему живому. И этому явлению найдены точные слова и ноты.

Янина Гимро – заместитель директора южно-сахалинской детской школы искусств № 1 в планировочном районе Луговое областного центра. Она – замечательный педагог, приобщивший к музыке и вокалу сотни учеников. Вместе с супругом, директором этой школы Александром Гимро и коллегами Янина Владимировна изо дня в день выполняет большую творческую работу в сфере дополнительного образования юных дарований. И, кроме того, к счастью и большому удовольствию слушателей, находит время и возможность давать благотворительные концерты. На них звучат классические произведения, духовная и авторская музыка. В том числе «Сахалинский май».

Людмила Степанец.

