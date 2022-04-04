Весенняя мода. О новых трендах макияжа, причесок и маникюра

Весна, уже становится теплее. Сахалинки снимают шапки и меняют пуховики на легкие пальто. Однако теперь им приходится думать о прическах и подбирать к ним макияж.

– Этой весной в моде цветные стрелки, – рассказала визажист и стилист по прическам Лариса Вишнякова. – Фиолетовые, зеленые, желтые – подбирайте цвета к наряду или играйте с контрастами. Для вечернего макияжа идеальна красная помада и блестки (глитер). Однако молодежь использует их и днем. Я не против. Если ваша кожа теплого оттенка, то и помада должна ему соответствовать. С холодным цветотипом так же. Для гармоничного макияжа вместо румян можно использовать ту же самую помаду.

Возвращается мода на глянцевые губы и естественность. Популярен макияж, которого как будто и нет.

– Укладка тоже должна быть естественной, – уточнила стилист. – Этой весной в моде небрежные прически. Если у вас вьющиеся волосы, то сушки феном уже достаточно, чтобы покорить этот мир. Для прямых волос актуален прямой или боковой пробор и волосы у лица. Их не нужно убирать назад. Снова популярны пучки, локоны и легкий хвост. Из аксессуаров можно использовать ободки и ленты.

Модным цветом окрашивания стал VeryPeri – оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. Сохраняют популярность яркие локоны у лица и скрытое окрашивание, которое позволяет спрятать часть окрашенных волос под верхними прядями.

Без маникюра тоже никак. Этой весной в моде нюдовые (пастельные) оттенки и цветные ногти в одной гамме. Не теряют популярности картинки, геометрические узоры и матовое покрытие. Так как этой весной основной тренд – естественность, то лучше сохранить природную форму и длину ногтей без наращивания.

Но выбор, как выглядеть, всегда остается за дамами. Модные тенденции – просто рекомендации, которые должны помочь, а не мешать проявить свою индивидуальность. Поэтому, если вы любите черные стрелки и красную помаду в качестве дневного макияжа или вовсе предпочитаете не краситься и не укладывать волосы, то значит, это ваш стиль. Следуйте ему.

Дарина Деревягина.