Весна! Цветы! Улыбки! Праздничная первомайская афиша

1 мая на разных площадках Южно-Сахалинска, включая планировочные районы и сёла городского округа, пройдут праздничные мероприятия.
- В 12.00 на танцевальной площадке парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет представлена концертная программа «Весна! Цветы! Улыбки!».
- В 12.00 в ДК «Родник» в Березняках стартует праздничная программа «Майская перезагрузка».
- В 12.00 в Синегорске начнётся первомайская экологическая акция «Чистое село».
- В 13.00 в Доме культуры села Старорусского пройдёт конкурсно-игровая программа «Первомай».
- В 14.00 на территории Визит-центра ДК «Электрон» в Весточке начнётся развлекательная программа для детей и взрослых «Май шагает по планете».
- В 15.00 в ДК «Родина» ансамбль современной народной песни «Русский терем» представит новую концертную программу «Весна…Любовь… и Песни…».
Праздничные программы пройдут во всех районах области.