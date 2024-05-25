Весна и на ярмарке красна. Несколько тысяч южносахалинцев и гостей областного центра 25 мая посетили областную сельскохозяйственную ярмарку “Весна-2024” 

Около 200 производителей из девяти районов области представили на территории рынка “Центральный” (ул. Вокзальная, 71а) богатый ассортимент продукции. И практически никто не ушёл отсюда без покупки. В том числе и губернатор Валерий Лимаренко.

Открыл ярмарку первый заместитель регионального министра сельского хозяйства и торговли Андрей Речкин. Особо он отметил, что накануне полевого сезона фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств отлично поработали на будущий урожай – вырастили прекрасную рассаду овощных культур для островных садоводов и огородников.

Преуспели в этом овощеводы совхоза “Соколовский” и АО “Совхоз “Тепличный”. Так, труженики “Тепличного” предлагали населению отменную рассаду капусты (белокочанной, кольраби, цветной и брокколи), баклажанов, перцев, огурцов, кабачков, тыквы, свёклы, лука и кукурузы. Помимо семенного картофеля, здесь пользовалась спросом 25 видов многолетников и 16 видов цветов. Торговля шла бойко.

Фермеры из Новотроицкого привезли на ярмарку сетки с отборным картофелем по цене 50 рублей за килограмм. Порадовали покупателей аппетитной продукцией крупнейший производитель мяса на Сахалине “Мерси” и “Сахалинский бекон”. Продавец Алина Бологонская советовала покупателям отведать ветчины “Прага”, колбасы, сарделек или шпикачек.

А заведующая магазином “Фабрика вкуса” Дарья Гаврилова сообщила, что мастера кулинарного цеха и кондитеры накануне всю ночь готовили более 50 видов ярмарочной продукции. Утром в свежайшем виде посетители ярмарки увидели её на торговых рядах. Были здесь и мясные деликатесы, и десерты к чаю. Одних тортов 15 наименований, а ещё на радость сладкоежкам в прозрачные коробочки были расфасованы разнообразные пирожные, слойки, десерты, рулеты, пряники и печенье.

По словам Дарьи, продукция “Фабрики вкуса” поступает не только в сеть магазинов “Столичный”, но и оптом доставляется в Александровск-Сахалинский и Ноглики. Она попросила отметить в газете добросовестный труд заведующей производством кондитерского цеха Елены Паршкиной и заведующего кулинарным цехом Андрея Закирова.

У пчеловода из Приморья Николая Алексеевича Панасенко есть личное подсобное хозяйство в селе Таёжка Анучинского района. 30 лет он с сыном Сергеем держит пасеку. На ярмарку Николай Алексеевич в разной расфасовке привёз два вида липового мёда, а также гречишный и собранный пчёлами с таёжных дикоросов. Спрос на такую оздоровительную продукцию среди островитян хороший.

И “своего родного, островного” здесь было в изобили. К тому же праздничное настроение создавали различные творческие коллективы, в том числе и детские, среди которых блеснул артистизмом образцовый хореографический ансамбль “Сахалинские искорки” Дворца детского и юношеского творчества.

Местные товаропроизводители ежегодно получают поддержку правительства области. На каждый рубль субсидии инвестируется еще около 4 рублей. Все это позволяет расширять возможности предприятий, хозяйств и фермеров не только на Сахалине, но и Курилах. К общему достатку и благу.

Людмила Степанец.