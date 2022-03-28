Весна идет под флагом Афродиты! Портрет сахалинского апреля

Древние греки посвятили четвертый месяц года богине Афродите, рожденной из пены морской, потому и назвали его апрелем. Римляне не стали мудрствовать, сохранили название, хотя аналогичная богиня у них звалась Венерой. В дохристианском русском календаре месяц назывался березозолом, а в месяцесловах — снегогоном, ручейником, водолеем и первоцветом.

Метеопортрет сахалинского апреля «Советскому Сахалину» помогли в общих чертах составить сотрудники регионального управления гидрометеослужбы.

В нынешнем сезоне на большей части страны этот месяц обещает быть теплее обычного, причем в Москве будет преобладать положительная температура воздуха: ночью 1 – 6 градусов, а днем 9 – 14 градусов. Выше нормы синоптики Росгидромета прогнозируют температуру апрельского воздуха в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Сибирском федеральных округах, а также на севере Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область в этот список не попала.

Но потепление, считают областные метеорологи, вполне возможно, если продолжится тенденция: температура воздуха в марте превышала среднемноголетние нормы на 2 – 3 градуса. Именно в апреле в области наступает момент, когда среднесуточная температура воздуха «переваливает» за отметку 0 градусов в сторону повышения. Обычно это происходит на юге в первой декаде месяца, а на севере – в начале мая.

Самым теплым за историю наблюдений выдался апрель 1983 года – среднемесячная температура воздуха составила плюс 3,7 градуса. Самым холодным – апрель 1949 года, когда этот показатель составил минус 1,2 градуса.

Росгидромет приводит список российских регионов, где в апреле ожидается избыток осадков: это север европейской части России, север Урала, юг Приморья, Якутия, Красноярский и Хабаровский края. Сахалинская область в этом случае не указывается, нет ее и в списке регионов, где возможен дефицит осадков.

Хотя в наших широтах нередки визиты циклонов, приносящих осадки – чаще в виде дождя, но иной раз и вперемешку со снегом. Дожди ускоряют таяние снегов, в природе повсюду можно видеть озера, образованные талой водой, и разрушающиеся на глазах островки снежного покрова. В сопках таяние снега происходит позже и дольше, может затягиваться вплоть до июля.

Весна на островах наступает по принципу шаг вперед – два шага назад. То и дело отмечаются возвраты холодов. Для дачников-огородников это явление настораживающее – ведь могут погибнуть раскрывшиеся на садовых деревьях почки. На Курилах преодоление «нулевой» отметки происходит иначе: в центре гряды – в конце апреля, на юге — в конце марта, снежный покров на севере разрушается в начале мая, а в южной части гряды — в начале апреля.

В апреле прошлого года немало бед принес островам мощный циклон. 19 апреля он атаковал Сахалин сильным снегом и дождем. Причем наступал широким фронтом, охватил Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Поронайский и Макаровский районы, досталось и Южно-Сахалинску…

Метель с мокрым снегом, гололедица на дорогах, оборванные провода на линиях электропередачи, пострадавшие от упавших деревьев автомобили… В областном центре пришлось отменять занятия в школах.

Семен РЕЧКИН.

К слову

Первый день апреля во многих странах традиционно отмечают как день смеха. Откуда эта традиция? Исследователи пришли к выводу, что она исторически «привязана» к старинным европейским обычаям проводов зимы, а заодно – к культу бога смеха Ризусу в Древнем Риме. У древних греков аналог – бог Гелос, который входил в свиту Диониса, «курировавшего» все, что связано с виноделием и весельем.