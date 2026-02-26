Весна идёт, весне дорогу? Портрет сахалинского марта

Попадаются на глаза некоторые «южане», собравшиеся гнездиться в наших широтах: белошапочные овсянки, ремезы, щеглы. Похоже, глобальное потепление не миф, происходят климатические изменения.

Уже в середине февраля наши большеклювые вороны стали проявлять признаки подготовки к весенним свадьбам: образовали пары, гоняются друг за другом, издавая характерные звуки, приступили к ремонту своих прошлогодних гнёзд.

Примерно на 1 – 2 недели раньше обычного началась подготовка к свадьбам и у лис. По следам на снегу хорошо видно, как за одной самкой «хвостиком» ходит дружным строем сразу несколько самцов-лисовинов!

Нынешний февраль на юге выдался малоснежным.

– Март обычно в наших широтах – время обострённой борьбы между зимой и весной, – считает Андрей Здориков, – поэтому наверняка природа ещё подбросит нам снега. Но это не будет критично с точки зрения дальнейшего таяния осадков, половодья. Во всяком случае, животный мир не торопится покидать облюбованные места.

А вот о чём говорит вероятностный прогноз температурного режима на нынешний отопительный период от Росгидромета. На мартовской карте все острова области, равно как и дальневосточные соседи – Камчатка, Приморье, Хабаровский край – попадают в зону, отмеченную голубым цветом. Здесь прогнозируется среднемесячная температура до 1 градуса ниже нормы. Росгидромет в своих расчётах принимает за норму в Сахалинской области температуру на уровне Поронайска (географическая середина Сахалина. – Прим. авт.). Норма средней месячной температуры в Поронайске – минус 6,8 градуса.

В Южно-Сахалинске среднемесячная температура воздуха минус 5,2 градуса, а уже в апреле этот показатель положительный (плюс 1,7 градуса).

Март – месяц пограничный между зимой и весной. Первая половина обычно проходит по зимнему сценарию, а вторая – по весеннему. Днём столбик термометра может подниматься до небольших плюсовых значений, а ночью опускаться до средних минусовых. Сильные морозы для островного марта не типичны.

Осадков в марте обычно выпадает больше, чем в феврале: 52 миллиметра против 38 февральских, но меньше, чем в апреле (57 миллиметров).

За историю наблюдения рекордно тёплым в областном центре был март 2015 и 2023 годов, когда средняя месячная температура составляла минус 0,9 градуса. А рекордно холодным – март 1949 года: минус 10,2 градуса. Самым многоснежным выдался март в 1970-м: 118 миллиметров осадков, а самым «сухим» в 1992-м: всего 7 миллиметров.

Визиты циклонов в это время не редки, обычно они приходят с юга и несут много влаги. В прошлом году в ночь с 13 на 14 марта стихия обрушилась на Южно-Сахалинск, Долинский, Томаринский, Анивский, Макаровский районы.

Выпали сильные осадки, пришлось вводить ограничения по дорожному движению из-за плохой видимости, добавил проблем гололёд, возникла лавинная опасность.

Семён РЕЧКИН.

Рис. Ярослава САФОНОВА.

К слову

Именно в этом месяце солнце «перебирается» из южного полушария в наше северное. Это происходит в день весеннего равноденствия, который в этом году приходится на 20 марта. Как следует из названия, продолжительность дня и ночи уравнивается, а в дальнейшем с каждым днём солнечного света и тепла прибывает.