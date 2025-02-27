Весна обещает быть теплее обычного. Портрет сахалинского марта

Февраль на Сахалине финиширует с превышением температурного фона. Мало того, в природе проявились симптомы наступающей весны. Один из них – смена маршрутов циклонов. Если прежде они чаще заглядывали в наши широты с юга, то теперь – с запада, с материка. На языке метеорологов это называется «широтный процесс».

Такие циклоны, как правило, движутся с большой скоростью и не отличаются многоснежностью. Верный признак весны. К этому нужно добавить, что нынешняя зима на материковой части России прошла по мягкому сценарию, была относительно тёплой. Специалисты спорят, в чём причина. Одни говорят о глобальном потеплении климата, другие выдвигают свою гипотезу: во всём «виновато» Эль-Ниньо. Так называют колебания температуры верхнего слоя воды в Тихом океане. Так или иначе, если тенденции конца февраля продолжатся и в марте, быть ранней весне.

В региональном управлении гидрометеослужбы в общих чертах обрисовали портрет сахалинского марта образца 2025 года. По вероятностному прогнозу Росгидромета на нынешний отопительный период островной регион целиком попадает в зону, окрашенную розовым, где температурный фон в пределах нормы с возможными отклонениями в «плюс» до 20%. При этом острова оказываются как бы между двух полюсов: с одной стороны Приморье, где ожидается заметное превышение нормы, с другой – Камчатка, север Хабаровского края, где фон будет в пределах нормального, но с временными отклонениями в сторону холода.

Обычно для месяца, открывающего сезон года на Сахалине, характерна такая черта: в первой его половине ещё продолжаются тенденции предыдущего сезона. То есть начало марта – это ещё зима. Но на сей раз возможно исключение, март может стать реальным началом весны, и первый настоящий дождь может пройти над островами не в середине апреля, как обычно, а уже в конце марта.

На 20 марта, как известно, приходится весеннее равноденствие – сравнивается продолжительность дня и ночи. Астрономическое явление не означает каких-либо климатических сюрпризов именно в эту дату, но в целом на погоду в конце месяца, конечно, отражается: солнце стоит высоко над горизонтом, хорошо прогревает земную поверхность.

Месяц переменчивый, температурные качели начали свой разбег ещё в феврале, а дальше амплитуда может возрастать. Показательна такая картинка: в областном центре в 2023 году зарегистрировали абсолютный температурный максимум: 5 марта днём столбик термометра поднялся до плюс 8°. А в 1970-м зафиксирован абсолютный минимум: ночью 6 марта температура была минус 30°. Это, конечно, крайности, вообще-то для марта на юге Сахалина такие морозы не характерны.

По количеству осадков первый месяц календарной весны занимает в областном центре промежуточное положение между февралем (38 мм) и апрелем (57 мм). Мартовский показатель – 52 мм.

Семён РЕЧКИН.

Рис. Ярослава САФОНОВА.

К слову

На Руси до конца XV века март начинал календарный год, причём называли его иначе: сухим, протальником, грачевником, капельником, зимобором…

В Южно-Сахалинске рекордно тёплым был март

в 2015-м: среднемесячная температура составила минус 0,9°, а рекордно холодным – март 1949-го: минус 10,2°.