Весна уже не за горами. В Невельске приплыли сивучи-разведчики

Так иронично, перефразируя название картины Саврасова «Грачи прилетели», радовали на днях друг друга невельчане.

Весть разлетелась по городу мгновенно. «Разведчики» числом особей пять-шесть появились на брекваторе, и это для невельчан было всегда из года в год первой весточкой весны.

Основное стадо обычно подтягивается немного позже. Недели через две.

– Что-то они в этом году рановато… – удивляется работница кафе на набережной напротив брекватора Анастасия. – Недели на две раньше. Сегодня шторм, вы их вряд ли увидите.

Действительно, живых сивучей не было видно даже в бинокль. А вот их бронзовые копии привычно покрасовались перед объективом. Причём в кадр попало и выброшенное на мель китайское судно.

Застрявший в акватории города китайский сухогруз наверняка удивил сивучей-«разведчиков». У сивучей глаза и так круглые. Можно представить, как они свои шары вытаращили от удивления, увидев по соседству эту махину. Впрочем, китайское судно находится всё же на некотором отдалении от их традиционного лежбища на брекваторе.

Но горожане всё же беспокоятся и следят за сообщениями о судьбе судна. А вдруг испугаются? Не хочется терять невельчанам свою достопримечательность. Сивуч ведь даже на гербе города.

Зима ещё даст прикурить. И хотя в последние дни ударили морозы, ветер бросает в лицо колючую позёмку, волны бьются о брекватор и в борт китайского судна – невельчане радуются. В город заглянула первая примета весны!

«…И в крепкой ледяной обиде,

Сухой пургой ослеплены,

Мы видели, уже не видя,

Глаза зелёные весны»!

(И. Эренбург).

Сергей Кащеев.

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