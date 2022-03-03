Весна выходит на дороги. В этом году на островах приведут в порядок более 30 километров трасс

Это серьезное задание. Готовясь к большому фронту работ, подрядные организации области закупают материалы, а также заготавливают песок и щебень из местных карьеров.

Работники асфальтобетонных заводов проверяют техническое состояние оборудования и лабораторий, ремонтируют асфальтоукладчики, катки и автогудронаторы – специализированные дорожные машины для транспортировки горячих битумных смесей.

– С наступлением тепла постараемся как можно раньше выполнить на объектах запланированный объем работ, – рассказал первый заместитель министра транспорта Эдуард Ри.

– Асфальтобетонные заводы и все наши предприятия оснащены техникой, современным оборудованием и квалифицированными кадрами, – отметил руководитель ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Вадим Думанский.

В перечень объектов, нуждающихся в ремонте, вошли трассы, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров. В их числе – участок Лиственничное – Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, улица Зеленая в селе Березняки, улица Комарова от улицы Дружбы до 2-й Набережной.

В этом году закончится капитальный ремонт дороги в селе Новосибирское, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска. Завершатся работы на долгожданном для областного центра участке по улице Украинской. В нормальное состояние будет приведен мост через реку Кострома в селе Костромское.

Сейчас основное внимание специалистов сосредоточено на трассе, проходящей по западному побережью Сахалина. Совместно с Росавтодором ее планируется отремонтировать до 2025 года. Кроме того, надо строить дороги к новым жилым микрорайонам, которых становится все больше.

В январе губернатор Валерий Лимаренко обратился к вице-премьеру правительства РФ – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой оказать финансовую поддержку в дорожном строительстве, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Елизавета Андреева.