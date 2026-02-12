Пятница, 13 февраля, 2026
Весной пригородные поезда Холмск – Томари будут курсировать ежедневно

Фото Пассажирской компании «Сахалин».

Об этом много лет просили жители этих районов.

Сейчас поезд курсирует трижды в неделю: в понедельник, пятницу и субботу. С 1 марта по 31 мая 2026 года запускается экспериментальное расписание пригородных поездов по этому маршруту. За это время пассажирская компания «Сахалин» проведёт мониторинг востребованности движения на этом участке. На основе собранных данных будет принято окончательное решение о сохранении или корректировке графика движения.

Кроме того, высказывалась просьба обеспечить прямое автобусное сообщение между Южно-Сахалинском и Томари, что также планируется сделать весной. На данный момент добраться из областного центра в Томари можно на пригородных поездах № 6201/6202 либо с пересадкой на межмуниципальном автобусе № 525 (Южно-Сахалинск – Красногорск).

Наталья ДЕСЯТОВА. 

