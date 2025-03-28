Ветеран с нестареющей душой. Алексей Ветров принимает поздравления с 99-летием

В Поронайске чествуют ветерана Великой Отечественной войны, почётного железнодорожника РФ, почётного гражданина города Алексея Ветрова, которому исполнилось 99 лет. Он – единственный оставшийся в Поронайском районе ветеран-фронтовик.

Алексей Васильевич 1926 года рождения, его родина – город Пирятин Полтавской области. Два года с начала войны город был в зоне немецкой оккупации. Сразу после его освобождения Алексей добровольцем ушел на фронт. В марте 1944-го его официально призвали в ряды Красной Армии. Воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. В Польше, под Краковом, получил ранение. После лечения вновь отправился на фронт…

После войны окончил вечернюю школу, затем – Хабаровский железнодорожный институт, факультет эксплуатации железных дорог. По распределению в 1962-м попал на Сахалин, где и живет по сей день. Более 30 лет, до 1995 года, был начальником железнодорожной станции «Поронайск».

Ветеран говорит, что вести активный образ жизни ему всегда помогала любовь к книгам. Долгое время Алексей Васильевич возглавлял совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Поздравления «Советского Сахалина» ветерану проникнуты особенно тёплыми чувствами, ведь Алексей Ветров – почти ровесник главной газеты региона: 1 мая «Совсаху» исполнится ровно 100 лет!

Ярослав САФОНОВ.