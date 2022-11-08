Ветеран сахалинской журналистики сделала роскошный подарок библиотеке и ее читателям

Еще один экспонат появился в областной универсальной научной библиотеке — вышитый гладью портрет Антона Павловича Чехова. Это подарок к 75-летию библиотеки от ветерана сахалинской журналистики, члена Союза журналистов России Виолетты Румянцевой.

О достоинствах творческой работы говорит тот факт, что автору присудили победу в номинации «Лучшее произведение декоративно-прикладного искусства» III областного конкурса художественных произведений «Сахалин о Чехове», который проводил областной художественный музей.

— Я решила подарить эту работу моей любимой библиотеке в благодарность за все, что ее замечательный коллектив делает для сахалинцев, — сказала Виолетта Румянцева. – Я с детства очень любила читать, а сейчас, на пенсии, когда для этого увлечения появилось больше времени, постоянно пользуюсь услугами библиотеки. Да и раньше, когда училась в вузе и работала в журналистике, мне здесь очень часто помогали находить необходимую информацию.

Виолетта Александровна много лет трудилась в СМИ — в районных газетах «Ударный фронт, «Утро Родины», в областном комитете по телевидению и радиовещанию, в пресс-службах областной Думы и управления налоговой инспекции. Написала и издала книгу «Сад и огород на Сахалине», которая быстро разошлась среди островных дачников. А ее работы художественной вышивки радуют друзей, а теперь будут восхищать и посетителей Чеховского зала областной библиотеки.