Ветеран СВО с Сахалина участвует в выставке «Цвет жизни» в Совете Федерации

В Совете Федерации Российской Федерации открылась художественная выставка «Цвет жизни», представившая более 70 картин ветеранов СВО из разных регионов страны — от Сахалина до Москвы. Экспозиция стала результатом масштабного арт‑проекта, инициированного художником и педагогом, президентом Международного союза художников‑анималистов Сергеем Ильинским‑Акуловым. Он проводит регулярные занятия по живописи маслом в госпиталях, где творчество становится частью реабилитации и поддержкой для бойцов. «Первый творческий опыт, рождённый в госпиталях, — это гимн жизни и силе духа», — отмечает автор проекта. Проект реализуется Международным Союзом художников‑анималистов при поддержке Центра «Амурский тигр».

Одним из участников выставки стал сахалинец Максим Дернов — 27‑летний художник из Шахтёрска, чья история стала символом стойкости и стремления к созиданию. С детства увлекаясь рисованием, Максим занимался в изостудии «Юный художник» Центра детского творчества «Радуга» под руководством Елены Ивановой, где прошли его первые выставки. После службы в армии он работал водителем на руднике, а в 2022 году был мобилизован. Весной 2024-го получил тяжёлое ранение, перенёс множество операций и потерял правую руку и ногу. Несмотря на это, он не оставил творчество и быстро переучился писать левой рукой. «Я обычный сахалинский парень, который всегда любил рисовать. Мне всего 27 лет, и я хочу жить. Не просто жить, а приносить пользу и красоту», — говорит Максим.

Сегодня он продолжает лечение в московском госпитале, где и начался его новый творческий путь. Его работы уже были представлены на выставке в Центре детского творчества «Радуга». В фойе учреждения будут представлены картины, созданные одной рукой менее чем за год. А в марте с его работами познакомят жителей Южно-Сахалинска в арт-галерее «Художественная фабрика» (ул. Ленина, 236а).

Максим — семьянин, прошлым летом у него родились две дочери. Он подчёркивает, что вера помогает ему сохранять внутреннюю опору: «Будучи христианином, я верю в Бога и стараюсь отражать свои убеждения в картинах».

Выставка «Цвет жизни» в Совете Федерации демонстрирует, насколько мощным инструментом восстановления может быть искусство. Работы Максима Дернова и других участников проекта — это живые свидетельства силы духа, стремления к жизни и способности человека создавать красоту даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Иван Чирков,

заместитель директора литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».